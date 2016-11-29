В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами

Самолет с 72 пассажирами, среди которых были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии, сообщает телеканал Univision, передает РИА Новости.

По данным телеканала, на борту находилось 72 пассажира и девять членов экипажа. Портала Mi Oriente пишет, что самолет упал в Серро Гордо (муниципалитет Ла Уньон) из-за нехватки топлива.

Футболисты направлялись в колумбийский город Медельин для участия в матче Южноамериканского кубка. Лайнер с командой должен был приземлиться в аэропорту Хосе Мария Кордова в Рионегро.