В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами

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В Колумбии разбился самолет с бразильскими футболистами

Самолет с 72 пассажирами, среди которых были футболисты бразильского клуба "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии, сообщает телеканал Univision, передает РИА Новости.

По данным телеканала, на борту находилось 72 пассажира и девять членов экипажа. Портала Mi Oriente пишет, что самолет упал в Серро Гордо (муниципалитет Ла Уньон) из-за нехватки топлива.

Футболисты направлялись в колумбийский город Медельин для участия в матче Южноамериканского кубка. Лайнер с командой должен был приземлиться в аэропорту Хосе Мария Кордова в Рионегро.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя 1870
1870
Шапекоэнсе, вот дела... Горе человеческое какое же. Часто эту команду выставляют в буках, различных конкурсах прогнозов. Теперь что будет. Снимутся или продолжат вторым составом.
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29.11.2016, 11:12
фото пользователя pcproman
pcproman
Такая глупая причина крушения - нехватка топлива... Жаль.
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29.11.2016, 12:02
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