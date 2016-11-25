Пропавшего 14 лет назад кота, вернули хозяйке

Жительнице британского города Харрогейт вернули кота, который пропал 14 лет назад. Об этом сообщает Daily Mail, передает lenta.ru.

Дайан Григ (Diane Grieg) все еще надеялась найти исчезнувшее в 2002 году животное по кличке Мисти. Неожиданно женщине позвонили из ветеринарной службы, которая располагается в городе Китли (около 40 километров от дома британки).

По словам сотрудников учреждения, кота обнаружили около одного из городских кафе. Благодаря сканированию микрочипа питомца удалось выяснить информацию о его владелице и адрес ее проживания.

«Когда я впервые увидела его, то расплакалась. Нам так и не удалось выяснить, где он был все это время», - сказала Григ.

В июле стало известно, что в городе Портленд (американский штат Орегон) пропавшую 11 лет назад кошку вернули хозяевам. Где питомица находилась, не указано, однако отмечается, что недавно она попала в местный приют для животных Multnomah County Animal Services.