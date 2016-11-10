ОБСЕ о выборах в США: Права соблюдены, но миллионы бесправны

США захлестнула волна протестов после того, как новым президентом страны был избран скандально известный Дональд Трамп. Многие недоумевают, почему американцы недовольны собственным выбором. ОБСЕ объяснила сложившуюся ситуацию, сообщают РИА Новости.

Наблюдатели ОБСЕ дали неоднозначную оценку прошедшим выборам в США. С одной стороны все свободы были соблюдены, с другой - 35 миллионов американцев полностью были лишены возможности повлиять на исход голосования.

Дональд Трамп победил, получив 290 голосов выборщиков, в то время как его соперница получила 232 голоса. При этом за нее непосредственно проголосовали почти 60 миллионов американцев, тогда как за Трампа - менее 59,7 миллиона. Отрыв Клинтон по голосам избирателей составляет 0,2% (47,7% против 47,5%). Из-за этого в США проходят массовые протесты.

По оценке ОБСЕ, выборы в США прошли уважительно и с соблюдением фундаментальных прав и свобод. Однако из-за того, что избирательная система децентрализованна, то фактически это 50 отдельных выборов в каждом штате.

"Такие ключевые вопросы как голосование заключенных и какие документы должны быть у избирателя разнятся от штата к штату, нехватка общенациональных стандартов является слабость", - объяснил глава делегации парламентской ассамблеи организации Макис Воридис.

Кроме того, ОБСЕ выразила беспокойство по поводу сохранности тайны голосования, когда избиратели отдавали свои голоса по почте и в электронном виде. По мнению наблюдателей, данные могли быть легко рассекречены.

В целом же, комиссия признала, что выборы прошли законно и без особых нарушений.

Напоминаем, что вчера Дональд Трамп был избран президентом США. После этого американцы начали массовые протесты с лозунгами "Не мой президент".