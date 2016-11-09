Дональд Трамп победил на выборах президента США

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Дональд Трамп победил на выборах президента США

Обработано 86.84% голосов. Количество выборщиков, которых оказалось достаточно для победы Трампа - 276, у Клинтон - 218.

Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп. В ходе голосования он набрал 276 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов. Об этом сообщает Bloomberg.

Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

Инфографика ria.ru.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя Vendetta
Vendetta
Клоун на троне
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09.11.2016, 12:53
фото пользователя Vendetta
Vendetta
за что уважаю Америку - за ихнюю конституцию, которая не менялась более 100 лет, где черно по белому написано, - срок президентского правления 2 года, с возможностью повторного и ПОСЛЕДНЕГО переизберания.
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09.11.2016, 12:58
фото пользователя Vendetta
Vendetta
Трампу надо конституцию под себя настроить, чтобы переизбираться N-ное количество раз
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09.11.2016, 12:59
фото пользователя 1870
1870
Таксист, теперь есть еще одна ставка. Сменится ли премьер-министр РФ до 31 декабря. КЭФы довольно приличные. И до Нового года недалеко осталось...
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09.11.2016, 13:03
фото пользователя horrorz
horrorz
Vendetta за что уважаю Америку - за ихнюю конституцию, которая не менялась более 100 лет, где черно по белому написано, - срок президентского правления 2 года, с возможностью повторного и ПОСЛЕДНЕГО переизберания. Если что - в США срок президентского правления 4 года.
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09.11.2016, 13:05
фото пользователя 1870
1870
Ну а Трампу - успехов в должности. И пусть улучшает свою страну и по возможности (если позволят), содействует исправлению того хаоса, который наделала предыдущая Ко... И да horrorz, +
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09.11.2016, 13:06
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