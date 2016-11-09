Дональд Трамп победил на выборах президента США

Обработано 86.84% голосов. Количество выборщиков, которых оказалось достаточно для победы Трампа - 276, у Клинтон - 218.

Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп. В ходе голосования он набрал 276 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов. Об этом сообщает Bloomberg.

Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.

Инфографика ria.ru.