Дональд Трамп победил на выборах президента США

Обработано 86.84% голосов. Количество выборщиков, которых оказалось достаточно для победы Трампа - 276, у Клинтон - 218.
Новым президентом США станет республиканец Дональд Трамп. В ходе голосования он набрал 276 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов. Об этом сообщает Bloomberg.
Процедура формального голосования выборщиков состоится 19 декабря, а 6 января 2017 года Конгресс утвердит его итоги. Инаугурация избранного президента намечена на 20 января.
Инфографика ria.ru.
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