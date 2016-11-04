Дети не хотят жить с Анджелиной Джоли

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Дети не хотят жить с Анджелиной Джоли

Сын Пакс и дочь Шайло предпочли жить с Брэдом Питтом.

Западная пресса утверждает, что голливудская актриса Анджелина Джоли находится на грани нервного срыва, поскольку ее дети, 12-летний сын Пакс и десятилетняя дочь Шайло, заявили о своем желании после развода родителей жить с отцом, Брэдом Питтом. Об этом пишет Дни.ру.

Источник, близкий к семье, рассказал репортерам, что Пакс и Шайло хотят остаться с отцом, поскольку с ним отношения у этих детей более близкие. «Конечно, Анджелина очень расстроена, ведь теперь она не сможет поступать, как ей вздумается. Более того, теперь она чувствует, что проигрывает Брэду в борьбе за детей", - добавил информатор.

Тем не менее, со старшим ребенком, Мэддоксом, у Питта отношения напряженные, хотя на встречу с приемным отцом он сходил.

Ранее Брэд Питт отказался от борьбы с супругой за детей и не стал требовать через суд совместной опеки. Согласно временному соглашению, актер может видеть детей только по выходным и в присутствии врача. Он мог опротестовать это решение, подав встречный иск, и потребовать совместной опеки, но предпочел этого не делать. Срок подачи заявления от Питта истек, и суда не будет.

Причина его спокойного поведения кроется в том, что он не хочет войны в суде и грязи в прессе. Источник из близкого окружения актера сообщил, что Питт переживает за душевное и физическое здоровье детей.

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