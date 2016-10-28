Информация о падении самолета у берегов Мьянмы не подтвердилась

Группа специалистов не нашла в указанных координатах и на участках моря вокруг них никаких следов предполагаемого падения самолета.

Департамент гражданской авиации Мьянмы заявил, что информация о падении самолета в море у западного побережья страны не подтвердилась, расследование прекращено, сообщает в пятницу РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рейтер .

Ранее Рейтер сообщало со ссылкой на департамент, что власти Мьянмы проверяют координаты места вероятного падения неизвестного самолета в море у западного побережья Мьянмы.

Департамент гражданской авиации Мьянмы направил в район предполагаемой катастрофы группу специалистов, которые не нашли в указанных координатах и на участках моря вокруг них никаких следов предполагаемого падения самолета. Департамент позже заявил о том, что информация о падении самолета не подтвердилась, говорится в сообщении.