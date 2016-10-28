Власти Мьянмы в настоящее время выясняют, кому мог принадлежать потерпевший крушение самолет, и проверяют информацию о координатах его падения.

Самолет упал в море у берегов Мьянмы , сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рейтер .

Неизвестный самолет потерпел крушение в море у западного побережья Мьянмы, говорится в сообщении.

"Пока мы можем утверждать с точностью только одно: этот самолет не принадлежит авиакомпаниям Мьянмы, нам известно местоположение и состояние всех наших самолетов на данный момент", - заявил агентству сотрудник департамента Тин Маунг Ни, слова которого цитирует Рейтер.