Самолет упал в море у берегов Мьянмы

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Самолет упал в море у берегов Мьянмы

Власти Мьянмы в настоящее время выясняют, кому мог принадлежать потерпевший крушение самолет, и проверяют информацию о координатах его падения.

Самолет упал в море у берегов Мьянмы, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство Рейтер.

Неизвестный самолет потерпел крушение в море у западного побережья Мьянмы, говорится в сообщении.

"Пока мы можем утверждать с точностью только одно: этот самолет не принадлежит авиакомпаниям Мьянмы, нам известно местоположение и состояние всех наших самолетов на данный момент", - заявил агентству сотрудник департамента Тин Маунг Ни, слова которого цитирует Рейтер.

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