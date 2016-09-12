В копилке паралимпийской сборной Казахстана появилась вторая медаль

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В копилке паралимпийской сборной Казахстана появилась вторая медаль

Cеребро Паралимпиады в Рио досталось Раушан Койшыбаевой, пауэрлифтинг.

Вторая медаль - на этот раз серебро, появилось в копилке паралимпийской сборной Казахстана, сообщает Zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу ОО “Паралимпийский национальный комитет РК”.

Второе место по пауэрлифтингу уверенно заняла Раушан Койшыбаева в весовой категории до 67 кг, подняв вес в 113 кг.

Раушан Койшыбаева родилась в 1966 году и является единственным взрослым атлетом в данном виде спорта, заявленном на паралимпийских играх в Рио2016.

В 1990 году получила травму в результате чего было ампутировано обе голени. Замужем, воспитывает троих детей. Пауэрлифтингом занимается с 2010 года.

В 2012 году выполнила норматив “Мастер спорта”.

В 2013 году - «Мастер спорта международного класса”.

В 2014 году на Чемпионате Мира заняла 13 место, на Азиатских играх 6 место. Многократная чемпионка и рекордсменка РК.

Золотую медаль с мировым рекордом выиграла китаянка Тан Юяо (135 кг), бронза у египтянки Махмуд Амал (108 кг).

Это вторая медаль Казахстана на Паралимпиаде, Казахстан занимает 35-е место в медальном зачёте.

Напомним «золото» в плавании на 100 метров свободным стилем завоевала Зульфия Габидуллина.

Окончание всех соревнований 17 сентября 2016 года, а 18 сентября пройдет церемония закрытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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