Казахстанская пловчиха выиграла «золото» Паралимпиады в Рио

Казахстанская пловчиха Зульфия Габидуллина стала чемпионкой Паралимпийских игр в Рио, пишет Sports.kz.
Габидуллина показала лучший результат в плавании вольным стилем на 100 метров, опередив Пэн Цюпин из Китая и украинку Ольгу Свиредскую, установив при этом мировой рекорд.
Паралимпийские игры. Рио-де-Жанейро (Бразилия)
1. Зульфия Габидуллина (Казахстан) - 1:30.07
2. Пэн Цюпин (Китай) - +4.64
3. Ольга Свиредская (Украина) - +4.79.
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