Samsung посоветовал выключить и скорее обменять Galaxy Note 7

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Samsung посоветовал выключить и скорее обменять Galaxy Note 7

Южнокорейская компания Samsung выпустила объявление для владельцев Galaxy Note 7, сообщает РБК. Владельцам рекомендовано выключить телефоны и обменять их как можно скорее из-за проблем с аккумулятором.

Компания Samsung порекомендовала пользователям выключить Galaxy Note 7 и как можно скорее обменять их. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.

«Мы настоятельно рекомендуем всем клиентам воспользоваться программой обмена, потому что ваша безопасность является нашим главным приоритетом. Новые продажи и поставки данных устройств остановлены, но если у вас уже есть Galaxy Note 7, мы настоятельно рекомендуем вам заменить его», — сказано в заявлении.

Заявление южнокорейского производителя звучат на фоне проблем с аккумулятором устройств. Пользователи сообщили о возгорании телефонов во время подзарядки. На пресс-конференции в Сеуле представители Samsung не смогли сказать, что вызывает возгорание аккумуляторов. На прошлой неделе Samsung уже сообщал о приостановке выпуска Galaxy Note 7 и отзыве уже проданных моделей.

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