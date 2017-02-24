​Спецкабинеты для допросов подозреваемых внедряют в Казахстане

Автор:
​Спецкабинеты для допросов подозреваемых внедряют в Казахстане

Помещения оснастили камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами.

Прозрачные кабинеты для допросов подозреваемых действуют в Астане и Акмолинской области. Об этом стало известно в ходе 4-го Форума тюремной реформы, который состоялся в Генеральной прокуратуре, сообщает телеканал Астана.

Помещения оснастили камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами.

"Здесь есть председатель КУИС? Где? Слушайте, такой разговор здесь идет, а председателя нет. А что может быть важнее вот этих тем? Вот отношение! Вот, смотрите, сколько у нас было председателей КУИС? Вот эти председатели все время отстаивали интересы ведомства, а теперь посмотрите, за три года 80 сотрудников ваших осуждены. Знаете, вы не жалеете своих коллег. Ладно, вы не думаете о заключенных. Вы о коллегах подумайте!", - возмущается Генеральный прокурор РК Жакип Асанов.

Асанов считает, что в КУИС создаются условия для пыток. Не устанавливают камеры видеонаблюдения, либо проводят допросы в «слепых зонах».

Наверняка, избежать пыток смогут обвиняемые, которых будут допрашивать в таком помещении. По одному специальному кабинету для допросов внедрено в Астане и Акмолинской области. Помещение полностью прозрачно, оснащено камерами видеонаблюдения и прослушивающими устройствами. Прокуроры уверены, внедрение прозрачных допросных по стране позволит обезопасить подозреваемых, и сделать не менее прозрачной работу полицейских.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
02.02.2017, 11:59
  
Мухтара Аблязова вызвали на допрос в Антикоррупционную службу РК
27.01.2017, 11:57
  
Спецкабинеты для допросов могут появиться в Казахстане 2
18.01.2017, 22:41
  
Пенсионер МВД умер на допросе в кабинете полицейского 13
20.01.2017, 15:10
  
В ДВД Актюбинской области прокомментировали смерть пенсионера в кабинете полиции
25.06.2016, 16:32
  
В рамках пилотного проекта в Астане действует комната для допроса детей в суде
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Назарбаев встретится с Путиным в Алматы
Мажилис одобрил законопроект о коллекторах
Аким Актюбинской области встретится с населением
Байбек призвал не делиться на шымкентских и не шымкентских
Алексей Цой стал вице-министром здравоохранения РК
​Акиму ЗКО предложили стать президентом Казахстана 2
В Казахстане летом выберут депутатов Сената
В МВД объяснили миллионные штрафы за неповиновение полицейским 7
Досым Сатпаев стал главой общественного совета при ЕНПФ
На встрече по Сирии в Астане страны-гаранты подпишут финальный документ
Loading...