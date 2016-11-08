Госслужащим не запрещено иметь татуировки

Наличие татуировок допускается при соблюдении определенных требований законодательства.
На сайте еgov.kz ему был задан вопрос: Можно работать на государственной службе, имея татуировки? Как регулируется этот вопрос, и какие имеются ограничения?
«Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих, - ответил глава агентства. - При этом, внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, которой отличают официальность, сдержанность и аккуратность».
По его словам, в соответствии с законом «О государственной службе Республики Казахстан», государственные служащие должны соблюдать общепринятые морально-этические нормы.
«Таким образом, наличие татуировок допускается при соблюдении вышеуказанных требований законодательства», - добавил он.
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