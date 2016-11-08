Госслужащим не запрещено иметь татуировки

Наличие татуировок допускается при соблюдении определенных требований законодательства.

Госслужащие могут иметь татуировки при соблюдении определенных правил. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров , отвечая на соответствующий вопрос, передает Zakon.kz.

На сайте еgov.kz ему был задан вопрос: Можно работать на государственной службе, имея татуировки? Как регулируется этот вопрос, и какие имеются ограничения?

«Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих, - ответил глава агентства. - При этом, внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, которой отличают официальность, сдержанность и аккуратность».

По его словам, в соответствии с законом «О государственной службе Республики Казахстан», государственные служащие должны соблюдать общепринятые морально-этические нормы.

«Таким образом, наличие татуировок допускается при соблюдении вышеуказанных требований законодательства», - добавил он.