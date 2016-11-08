Госслужащим не запрещено иметь татуировки

Автор:
Госслужащим не запрещено иметь татуировки

Наличие татуировок допускается при соблюдении определенных требований законодательства.

Госслужащие могут иметь татуировки при соблюдении определенных правил. Об этом сообщил председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Кайрат Кожамжаров, отвечая на соответствующий вопрос, передает Zakon.kz.

На сайте еgov.kz ему был задан вопрос: Можно работать на государственной службе, имея татуировки? Как регулируется этот вопрос, и какие имеются ограничения?

«Несение государственной службы является выражением особого доверия со стороны общества и государства и предъявляет высокие требования к морально-этическому облику государственных служащих, - ответил глава агентства. - При этом, внешний вид государственного служащего при исполнении им служебных обязанностей должен способствовать укреплению авторитета государственного аппарата, соответствовать общепринятому деловому стилю, которой отличают официальность, сдержанность и аккуратность».

По его словам, в соответствии с законом «О государственной службе Республики Казахстан», государственные служащие должны соблюдать общепринятые морально-этические нормы.

«Таким образом, наличие татуировок допускается при соблюдении вышеуказанных требований законодательства», - добавил он.

Теги: ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
13.09.2016, 15:22
  
Министерство по делам госслужбы реорганизовано
11.12.2015, 18:37
  
Новое министерство появилось в Казахстане 2
25.11.2015, 19:58
  
Сара Нуркатова подала в отставку и будет уволена
25.11.2015, 19:56
  
Главный педагог области рассказала о зарплате в облУО 1
18.11.2015, 16:38
  
Назарбаев наложил вето на закон о госслужбе из-за "засидевшихся" чиновников-пенсионеров 4
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В вооруженных силах РК начались внезапные учения
Медвузы Казахстана вновь начнут готовить педиатров 2
Захват земель предложили вынести в отдельный состав Уголовного кодекса 1
Более 700 тысяч га Россия вернет Казахстану
Токаев предложил писать Qazaqstan вместо Kazakhstan 18
Назарбаев уволил двух вице-министров обороны РК
​Назначены новые акимы двух районов Актюбинской области
MBA в Москве для рекламы использовали фото Назарбаева и скандального экс-акима Актюбинской области 2
Аким СКО предложил продавать алматинский апорт в Россию 2
Мажилисмен резко раскритиковал приказ главы Минфина