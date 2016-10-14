24 млрд тенге потратят на введение отпечатков пальцев в документы казахстанцев

24 млрд тенге будет выделено государством на реализацию закона «О дактилоскопической и геномной регистрации», передает ИА «NewTimes.kz».
Новый закон планируется ввести в действие с 2021 года. Пять лет потратят на технические работы и создание баз данных, сообщил начальник департамента миграционной полиции министерства внутренних дел Серик Саинов.
«Введение отпечатков пальцев в удостоверение личности поможет исключить незаконное документирование, позволит упростить пересечение границы гражданами. Это будет и шагом к упрощения визовых процедур. Одним из требований ICAO является именно безопасность документов», - сказал он в ходе общественных слушаний по законопроекту «О дактилоскопической и геномной регистрации».
Он отметил, что законопроектом предусмотрено введение отпечатков пальцев в документы, удостоверяющие личность.
При этом Серик Саинов пояснил, что геномная регистрация будет применяться для учета осужденных по тяжким и особо тяжким делам, а также по делам, связанным с половой неприкосновенностью.
«У них будет отбираться биологический материал и храниться в базе данных. Также данный вид регистрации будет использоваться в отношении биологических родственников без вести пропавших граждан», - пояснил Саинов.
Законопроект «О дактилоскопической и геномной регистрации» планируется презентовать в парламентв в конце октября 2016 года и принять его до конца этого года. Ранее подобный закон разрабатывался в 2001 и 2014 годах, но по различным причинам его принятие откладывалось на более благоприятное время.
Ранее сообщалось, что отпечатки пальцев будут снимать бескрасковым методом дактилоскопическими сканерами.
Эту процедуру казахстанцам придется пройти, если в Казахстане одобрят закон о дактилоскопической регистрации граждан, с 16 лет.
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