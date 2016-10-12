Простуженный ​Нурсултан Назарбаев отменил рабочие поездки

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Простуженный ​Нурсултан Назарбаев отменил рабочие поездки

Впервые за долгие годы о недомогании Назарбаева гражданам сообщили официально.

Эпидемия гриппа, о которой предупреждали казахстанские врачи, добралась и до Акорды. Вчера врачи поликлиники Управления делами Президента выписали больничный своему главному пациенту - Нурсултану Назарбаеву. Как выяснилось, из-за сильного похолодания в столице простыли не только тысячи обычных граждан, но и глава государства, передает телеканал КТК.

Впервые за долгие годы о недомогании президента Казахстана гражданам сообщили официально. На интернет-сайте Акорды появилось короткое извещение о том, что Назарбаев находится на лечении в связи с простудой.

Не исключено, что необычная гласность в этом вопросе связана с корректировками, которые пришлось срочно вносить в рабочий график Президента. Служба протокола главы государства уже отменила рабочую поездку в Мангистаускую область - она должна была состояться накануне. Кроме того, появилась информация об отмене поездки в Азербайджан, куда Нурсултан Назарбаев планировал вылететь из Актау.

Под вопросом и участие президента Казахстана в саммите ОДКБ - форум с участием руководителей Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана откроется в Ереване 14 октября.

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