Простуженный ​Нурсултан Назарбаев отменил рабочие поездки

Впервые за долгие годы о недомогании Назарбаева гражданам сообщили официально.

Эпидемия гриппа, о которой предупреждали казахстанские врачи, добралась и до Акорды . Вчера врачи поликлиники Управления делами Президента выписали больничный своему главному пациенту - Нурсултану Назарбаеву. Как выяснилось, из-за сильного похолодания в столице простыли не только тысячи обычных граждан, но и глава государства, передает телеканал КТК.

Впервые за долгие годы о недомогании президента Казахстана гражданам сообщили официально. На интернет-сайте Акорды появилось короткое извещение о том, что Назарбаев находится на лечении в связи с простудой.

Не исключено, что необычная гласность в этом вопросе связана с корректировками, которые пришлось срочно вносить в рабочий график Президента. Служба протокола главы государства уже отменила рабочую поездку в Мангистаускую область - она должна была состояться накануне. Кроме того, появилась информация об отмене поездки в Азербайджан, куда Нурсултан Назарбаев планировал вылететь из Актау .