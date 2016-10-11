Нурсултан Назарбаев заболел и находится на лечении

Пресс-служба Акорды распространила сообщение о том, что Нурсултан Назарбаев простудился и находится на лечении.

"В связи с простудным заболеванием президент Республики Казахстан Назарбаев находится на лечении", - говорится на сайте президента Казахстана.

Как сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Армении, Нурсултан Назарбаев посетит 13 октября Ереван с официальным визитом. 14 октября в Ереване состоится заседание Совета коллективной безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором запланировано участие президентов Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.