В настоящее время глава государства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике в рамках участия в Саммите G-20.
Пресс-служба Президента Казахстана сообщила, что Нурсултан Назарбаев не планирует прерывать визит в Китай, сообщает Zakon.kz.
"Пресс-служба президента сообщает, что в настоящее время глава государства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике в рамках участия в Саммите G-20. Изменения в рабочем графике Президента в ближайшее время не планируются", - говорится в информации, опубликованной на странице в Facebook.
Ранее СМИ сообщали, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует отправиться в субботу в Узбекистан, сократив свое пребывание в Китае.
Напомним, глава государства прибыл в Ханчжоу для участия в Саммите G-20.
Сегодня утром стало известно, что Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.