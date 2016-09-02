Назарбаев не планирует прерывать визит в Китай

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Назарбаев не планирует прерывать визит в Китай

В настоящее время глава государства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике в рамках участия в Саммите G-20.

Пресс-служба Президента Казахстана сообщила, что Нурсултан Назарбаев не планирует прерывать визит в Китай, сообщает Zakon.kz.

"Пресс-служба президента сообщает, что в настоящее время глава государства находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике в рамках участия в Саммите G-20. Изменения в рабочем графике Президента в ближайшее время не планируются", - говорится в информации, опубликованной на странице в Facebook.

Ранее СМИ сообщали, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует отправиться в субботу в Узбекистан, сократив свое пребывание в Китае.

Напомним, глава государства прибыл в Ханчжоу для участия в Саммите G-20.

Сегодня утром стало известно, что Президент Узбекистана Ислам Каримов находится в критическом состоянии.

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