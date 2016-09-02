Состояние президента критическое - правительство Узбекистана

Узбекский кабмин распространил официальное информационное сообщение о состоянии здоровья своего лидера.

Газеты Узбекистана 2 сентября опубликовали информационное сообщение кабинета министров страны о состоянии здоровья президента Ислама Каримова, передает Газета.uz.

"С большой тяжестью в сердце сообщаем вам, что в минувшие сутки в состоянии нашего Президента произошло резкое ухудшение и, по мнению врачей, оно оценивается как критическое", - говорится в сообщении.