﻿ Бесплатно матч посетят болельщики ФК "Актобе" в белом

В честь 50-летия Актюбинского футбольного клуба ожидается праздничная программа и сюрприз для фанатов, передает "Диапазон".

Как сообщалось ранее, 10 сентября в 18:00 на Центральном стадионе встретятся ФК "Актобе" и ФК "Шахтер".

Для болельщиков в белом, вход на матч будет бесплатным.