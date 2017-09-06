﻿ Бесплатно матч посетят болельщики ФК "Актобе" в белом

В честь 50-летия Актюбинского футбольного клуба ожидается праздничная программа и сюрприз для фанатов, передает "Диапазон".
Как сообщалось ранее, 10 сентября в 18:00 на Центральном стадионе встретятся ФК "Актобе" и ФК "Шахтер".
Для болельщиков в белом, вход на матч будет бесплатным.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.