﻿ Бесплатно матч посетят болельщики ФК "Актобе" в белом

Бесплатно матч посетят болельщики ФК "Актобе" в белом

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Бесплатно матч посетят болельщики ФК "Актобе" в белом

В честь 50-летия Актюбинского футбольного клуба ожидается праздничная программа и сюрприз для фанатов, передает "Диапазон".

Как сообщалось ранее, 10 сентября в 18:00 на Центральном стадионе встретятся ФК "Актобе" и ФК "Шахтер".

Для болельщиков в белом, вход на матч будет бесплатным.

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1870
есть основания полагать, что Шахтер окажет услугу по спасательной акции от вылета.
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06.09.2017, 12:12
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