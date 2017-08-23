﻿ ФК "Актобе" пообещал бесплатный матч со "звездами"

Вход на матч, если ничего не поменяется, будет бесплатным, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ФК "Актобе".

Матч с карагандинским "Шахтером", который состоится 10 сентября, будет подарком для всех болельщиков. На матче запланирована целая шоу - программа с участием "звезд".

В комментариях пользователи сети выразили свои беспокойства по поводу возможных беспорядков из-за бесплатного входа.