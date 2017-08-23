﻿ ФК "Актобе" пообещал бесплатный матч со "звездами"

ФК "Актобе" пообещал бесплатный матч со "звездами"

Автор:
ФК "Актобе" пообещал бесплатный матч со "звездами"

Вход на матч, если ничего не поменяется, будет бесплатным, сообщает "Диапазон" со ссылкой на пресс-службу ФК "Актобе".

Матч с карагандинским "Шахтером", который состоится 10 сентября, будет подарком для всех болельщиков. На матче запланирована целая шоу - программа с участием "звезд".

В комментариях пользователи сети выразили свои беспокойства по поводу возможных беспорядков из-за бесплатного входа.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
23.08.2017, 10:42
  
Какой будет погода в Актобе 23 августа
23.08.2017, 09:33
  
​Почему актюбинцы остались без холодной воды
22.08.2017, 10:35
  
1736 раз актюбинцы нарушили ПДД за четыре дня
22.08.2017, 11:45
  
В Актобе на сутки отключат холодную воду 3
22.08.2017, 09:29
  
Актюбинка выиграла суд у дома престарелых 3
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Какой будет погода в Актобе 23 августа
​Школьным попечительским советам намерены расширить полномочия
Карагандинку осудили за оскорбление собеседницы по смс
Жившая из-за ошибки 14 лет в детдоме девочка переехала к родителям
​Почему актюбинцы остались без холодной воды
Посол США в Казахстане поразил знанием казахского языка 2
Врачи перепутали умерших младенцев в Шымкенте
В Актобе на сутки отключат холодную воду 3
Уголовные дела в Казахстане перейдут в электронный формат
Назарбаев призывает казахстанцев отдыхать на родине