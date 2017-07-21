﻿ Экс-главу ФК "Актобе" Дмитрия Васильева освободили из колонии

Экс-главу ФК "Актобе" Дмитрия Васильева освободили из колонии

Автор:
Экс-главу ФК "Актобе" Дмитрия Васильева освободили из колонии

21 июля Актюбинский облсуд, рассмотрев апелляцию, заменил реальный срок экс-гендиректору ФК "Актобе" Дмитрию Васильеву на условный и скостил срок бывшему главе облспорта Искендирбеку Маханову.

Как сообщила "Диапазону" адвокат Маханова Куляш Манько, суд оправдал Васильева и постановил немедленно освободить его в зале суда. При этом ему дали 7 лет ограничения свободы.

Бывшему руководителю облспорта Искендирбеку Маханову суд вдвое сократил срок - с 7 до 3 лет лишения свободы.

Кроме того суд оправдал обоих подсудимых в присвоении бюджетных средств на 240 миллионов тенге.

Однако областной суд оставил в силе постановление о взыскании 44 миллионов тенге за незаконные начисления зарплаты Васильеву. И еще около миллиона должны выплатить за незаконную поездку Маханова в Венгрию на матч Лиги Европы.

Напомним, в мае этого года экс-гендиректору ФК "Актобе" Дмитрию Васильеву приговорили к 8 годам лишения свободы за присвоение вверенных средств. Бывший руководитель облспорта Искендирбек Маханов получил 7 лет за злоупотребление должностными полномочиями. Обоим суд постановил выплатить ущерб более чем на 240 миллионов тенге.

Теги: 
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (9):
Сортировать:
фото пользователя Tony Montana
Tony Montana
Пользовался услугами Куляш. Грамотная леди (как адвокат естественно)! Рекомендую
Ответить
21.07.2017, 20:06
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Tony Montana наврятли это работа адвоката.чел просто много знает заговорил или договорился.или Россияне заступились за него что больше подходит к его освобождению
Ответить
23.07.2017, 15:31
фото пользователя РинаРодионовна
РинаРодионовна
очередное подтверждение тому, что воровать нужно вгонами
Ответить
21.07.2017, 20:44
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
кто то из комментаторов ванговал,что скоро его выпустят.так оно и получилось..
Ответить
21.07.2017, 20:47
фото пользователя my.imya
my.imya
Пришел, увидел, посидел...
Ответить
22.07.2017, 11:10
фото пользователя Atabek
Atabek
Я говорил несколько месяцев назад что его выпустят, после того как все эмоции уляжутся и все почти призабудут эту балуду.Так и случилось. Кто после этого поверит в справедливость в Казахстане,в справедливый суд. Просто все поймут,что нужно воровать сотнями миллионов и потом делится с судьям и тебя выпустят и ты еще в наваре останешься. 
Ответить
22.07.2017, 11:40
фото пользователя merlok
merlok
Справедливого суда у нас нет, это однозначно могу заявить, так как сам в этой сфере. Судьи мало того что зависимы, но часто некомпетентны в элементарных вещах.Особенно понравилось, суд ОПРАВДАЛ, но дал 7 лет ограничения свободы, это как? не виновен, но ограничен?
Ответить
22.07.2017, 14:02
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Семья Назарбаевых решила судиться с адвокатами, которые добились освобождения подрядчиков при ремонте 380 кв.метровой квартиры Айсултана, их отпустили в зале суда. Возбуждено дело, типа адвокаты препятствуют судебной деятельности, как бы они давили на судью. Жесть! https://youtu.be/SS6No5_ibNU?t=5m35s
Ответить
23.07.2017, 17:22
фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Отвечать за разграбление государства придется по любому, если не сейчас, но в будущем, потомкам... Тут не прокатит "Сын за отца не отвечает".
Ответить
23.07.2017, 16:14
Последние новости раздела
"Актобе" - "Кайсар" 1:1. Красно-белые до сих пор в зоне вылета
Казахстанский экипаж стал победителем ралли "Шелковый путь"
9 человек пострадали в крупном ДТП в Алматы
Нарушителей за рулем автобусов призывают снимать на видео и отправлять ролики в полицию
Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино
Казахстанцы не хотят прерывать отдых из-за землетрясения в Турции
Звезда Голливуда пожертвует средства на благотворительность в Казахстане
Рейс "Эйр Астана" отменен из-за алкоголя в крови второго пилота
Казахстанские туристы просят забрать их из Турции из-за землетрясений
Жители Караганды добились отмены вырубки деревьев в парке 1
Loading...