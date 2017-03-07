В ФК "Актобе" прокомментировали видео массовой драки

Автор:
В ФК "Актобе" прокомментировали видео массовой драки

В пресс-службе футбольного клуба "Актобе" прокомментировали причастность фанатов команды к массовой драке с болельщиками "Кайрата", произошедшей в Алматы после матча за Суперкубок Казахстана, пишет Vesti.kz.

"Информация о том, что это были наши болельщики, ничем не подтверждена. "Ультрас" футбольного клуба "Актобе" "13-сектор" на своей страничке в ВКонтакте никакой информации не оставляла.

Тем не менее мы постараемся усилить безопасность и пресекать подобные инциденты. Перед началом домашних игр мы соберем всех своих болельщиков для того, чтобы напомнить о правилах поведения на стадионе и за его пределами. Хочу отметить, что футбольный клуб "Актобе" против насилия в казахстанском футболе. Мы за то, чтобы фанаты не мерились силами, а болели за свои команды на трибунах", - отметили в пресс-службе команды.

Ранее фанатская группировка футбольного клуба "Кайрат" "51-Сектор" на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовала видео массовой драки с предполагаемыми фанатами "Актобе".

Напомним, в матче за Суперкубок, состоявшемся 4 марта в Алматы, "Кайрат" со счетом 2:0 взял верх над "Астаной". Следующую игру алматинская команда проведет против "Актобе" в стартовом туре чемпионата Казахстана по футболу. Встреча состоится 8 марта на Центральном стадионе и начнется в 16:00 по местному времени.

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
06.03.2017, 15:22
  
​Фанаты «Актобе» и «Кайрата» устроили массовую драку 4
01.03.2017, 20:21
  
Сапарбаев поручил футболистам «Актобе» занять не ниже 6-го места 5
01.03.2017, 19:44
  
Дидара Жалмукана просили остаться, но он отказался - Аким области Сапарбаев
01.03.2017, 20:32
  
Жители Кызылжара подрались из-за порванного государственного флага
01.03.2017, 20:02
  
«Актобе» выиграл и проиграл костанайскому «Аяту»
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Какая погода будет 8 марта в Актобе
После массового отравления владельца фаст-фуда оштрафовали в Уральске
В Казахстане сняли фильм про геев-мусульман
​Аблязова в Казахстане могут осудить заочно
Запретов на цветы и подарки для учителей от госорганов не было 2
Из-за критики в Казнете я в подушку не плакала - депутат 1
​Трансгендер из Алматы будет отбывать срок в женской колонии 2
​В Атырау спасли пенсионерку, провалившуюся под лед
​В ЮКО ищут мать брошенной новорожденной девочки
«Приехали к нему, чай попили, поговорили. Нормальный мужик!» Замакима области об инвесторе, пожаловавшемуся президенту 24
Loading...