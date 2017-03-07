В ФК "Актобе" прокомментировали видео массовой драки

В пресс-службе футбольного клуба "Актобе" прокомментировали причастность фанатов команды к массовой драке с болельщиками "Кайрата", произошедшей в Алматы после матча за Суперкубок Казахстана, пишет Vesti.kz.

"Информация о том, что это были наши болельщики, ничем не подтверждена. "Ультрас" футбольного клуба "Актобе" "13-сектор" на своей страничке в ВКонтакте никакой информации не оставляла.

Тем не менее мы постараемся усилить безопасность и пресекать подобные инциденты. Перед началом домашних игр мы соберем всех своих болельщиков для того, чтобы напомнить о правилах поведения на стадионе и за его пределами. Хочу отметить, что футбольный клуб "Актобе" против насилия в казахстанском футболе. Мы за то, чтобы фанаты не мерились силами, а болели за свои команды на трибунах", - отметили в пресс-службе команды.



Ранее фанатская группировка футбольного клуба "Кайрат" "51-Сектор" на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовала видео массовой драки с предполагаемыми фанатами "Актобе".

Напомним, в матче за Суперкубок, состоявшемся 4 марта в Алматы, "Кайрат" со счетом 2:0 взял верх над "Астаной". Следующую игру алматинская команда проведет против "Актобе" в стартовом туре чемпионата Казахстана по футболу. Встреча состоится 8 марта на Центральном стадионе и начнется в 16:00 по местному времени.