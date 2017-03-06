​Фанаты «Актобе» и «Кайрата» устроили массовую драку

Фанатская группировка футбольного клуба «Кайрат» «51-Сектор» на своей странице в социальной сети ВКонтакте опубликовала видео массовой драки с предполагаемыми фанатами «Актобе», передает Vesti.kz.

Одно из видео подписано «26Х26. Кайрат - Актобе». Согласно информации группы, разборка между фанатами состоялась после Суперкубка Казахстана. Предполагаемым местом инцидента стало озеро Сайран в Алматы. Участники конфликта заранее договорились об условиях противостояния. Предположительно в драке участвовали 52 человека: 26 с одной стороны и 26 с другой. Также сообщается, что победу одержали алматинские фанаты.

ВНИМАНИЕ, в видео присутствует ненормативная лексика!