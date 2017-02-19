Активисты, осужденные за «земельный митинг», провели 14 дней в Актобе

Приговоренных к 5 годам лишения свободы Талгата Аяна и Макса Бокаева переводят в колонию Петропавловска. По пути туда из Атырау активистов продержали 2 недели в СИЗО Актобе, сообщает адвокат Айман Умарова.

По словам адвоката Айман Умаровой, на этой неделе в следственном изоляторе Алматы она встречалась с Максом Бокаевым, который пожаловался на условия перевозки от Атырау до Петропавловска.

- Непонятно, почему такой «круг», чтобы из Атырау доехать в Петропавловск. Еще больше вопросов относительно того, что родственникам Макса Бокаева сообщили официально 25 января, что он будет отбывать срок наказания в учреждении УГ 157/9 (в Атырау), а 30 января родственники узнают, что Макс Бокаев будет направлен в Петропавловск, - рассказывает Айман Умарова.

Также адвокат на странице в Facebook со слов Бокаева поведала, как осужденных активистов везли из Атырау в Алматы, транзитом через Актобе.

«В Атырау, и.о. начальника СИ (УГ 159/1) сообщил, что нас с Талгатом повезут в местную колонию общего режима, но посадили в автозак меня, Талгата и еще 14 человек и повезли в Актобе. Приехали в Актобе, там провели 14 дней в следственном изоляторе ( 168/1). В Актобе, находясь в следственном изоляторе, мы с Талгатом написали на имя прокурора Актюбинской области заявление, что направление нас в Петропавловск нарушает требования ст. 88 Уголовно-исполнительного кодекса РК, просили, чтобы отправили назад, в Атыраускую область, в колонию средней безопасности» - цитирует адвокат слова Макса Бокаева.

По ее словам, заявление зарегистрировано и направлено в Генеральную прокуратуру. Кроме этого, осужденные пожаловались в прокуратуру Алматинской области с описанием условий перевозки.

«В «столыпинском вагоне» на 7 лежачих мест было 11 человек. Рядом ехал «этап» из Мангыстау. В Шымкенте, многие вышли, один мужчина обмочился, так как только три раза в сутки выводили по нужде. Когда подходил контролер, если этапируемый просил вывести его по нужде, то он отвечал так: вас много, я не могу всех выводить. «Опытные» этапируемые из-за таких правил, считают нормальным помочиться в «баклажке», прямо в отсеках, что позорит нашу страну и сводит на «нет» все разговоры о правах человека. Вот так, «сверхлимитные этапы» приводят к таким мучениям. Говорят, что лучше памперсы надевать» - сказал Макс Бокаев по информации адвоката.

По словам Умаровой, из Актобе заключенные прибыли в СИЗО Алматы, где осужденный правозащитник Бокаев рассказал ей о нарушениях прав человека, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, осужденных, транзитно-пересыльных.

- В ходе следования по маршруту с Атырау в Актобе, с Актобе в Алматы он наблюдал перевозку людей сверх положенного лимита. Конвоиры, ссылаясь на правила, не могут выдавать горячую воду для пищевых нужд этапируемых. Среди них немало людей с хроническими заболеваниями, - отмечает адвокат.

Также по сообщению Айман Умаровой осужденный Бокаев обратился в МВД и попросил разрешить звонки по таксофону, что снизило бы попытки незаконно пронести сотовые телефоны и разрешить передачу еды.

Напомним, гражданские активисты Макс Бокаев и Талгат Аян были арестованы в мае после их участия в акции протеста по земельной реформе 24 апреля 2016 года в Атырау. В ноябре суд в Атырау приговорил их к 5 годам тюремного срока по обвинениям в разжигании розни, распространении заведомо ложной информации и нарушении порядка проведения митинга.