Подсудимым по делу о "земельном митинге" в Атырау вынесли приговор

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Подсудимым по делу о "земельном митинге" в Атырау вынесли приговор

Адвокаты намерены обжаловать приговор.

Подсудимые по делу о "земельном митинге" в Атырау признаны виновными, пишет "Ак Жайык".

28 ноября в Атырау на судебном процессе по делу о «земельном митинге» оглашен приговор Максу Бокаеву и Талгату Аянову. И тот и другой приговорены к 5 годам лишения свободы.

По ч. 2 ст. 174 УК РК («Возбуждение социальной розни») они осуждены к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься общественной деятельностью в течение 3 лет, по ч. 4 ст. 274 («Распространение заведомо ложной информации») – также к 5 годам, по ст. 400 («Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций») – к штрафу в размере 250 МРП.

По правилу поглощения менее строгого наказания более строгим окончательный приговор – 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокаты Нурбеке Ескендирова и Ерболат Имангалиев заявили, что обжалуют приговор.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя Edvard Men
Edvard Men
Верх цинизма и нарушение основного, главного закона, Конституции. Изменники государственной Конституции должны предстать перед законом, без брат, сват и т.д.... Если бы не было митингов, все было бы продано. Это привело к созданию комиссии и последующую отмену продаж. О какой ложной информации идёт суть? Судьи должны знать основные международные договора и понятие социальная рознь. Забастовщиков требовали справедливости, а не разжигали рознь, плохо, когда у некоторых с головой плохо. Вот эти некоторые и приводят к социальной розни и как следствие, к революциям.....
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