Подсудимым по делу о "земельном митинге" в Атырау вынесли приговор

Адвокаты намерены обжаловать приговор.
Подсудимые по делу о "земельном митинге" в Атырау признаны виновными, пишет "Ак Жайык".
28 ноября в Атырау на судебном процессе по делу о «земельном митинге» оглашен приговор Максу Бокаеву и Талгату Аянову. И тот и другой приговорены к 5 годам лишения свободы.
По ч. 2 ст. 174 УК РК («Возбуждение социальной розни») они осуждены к 5 годам лишения свободы с запретом заниматься общественной деятельностью в течение 3 лет, по ч. 4 ст. 274 («Распространение заведомо ложной информации») – также к 5 годам, по ст. 400 («Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, пикетов, уличных шествий и демонстраций») – к штрафу в размере 250 МРП.
По правилу поглощения менее строгого наказания более строгим окончательный приговор – 5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Адвокаты Нурбеке Ескендирова и Ерболат Имангалиев заявили, что обжалуют приговор.
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