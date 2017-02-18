Ребенка с запиской приютить на месяц нашли на улице в Жамбылской области

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Ребенка обнаружил 70-летний мужчина около своего дома, передает портал Мой город.
Как сообщается, поздним вечером 15 февраля 70-летний житель поселка Мерке заявил полицейским, что около ворот своего дома нашел ребенка. Рядом с ним находился пакет с вещами и записка: «Её зовут Зере. Ей год и три месяца. Если присмотрите за ней месяц, я потом ее заберу».
Полиция Жамбылской области поделилась подробностями обнаружения оставленного годовалого ребенка.
Сотрудниками полиции были просмотрены наружные камеры видеонаблюдения и установлена женщина азиатской национальности, примерно 30-35 лет, которая несла данного ребенка.
Сотрудниками отдела криминальной полиции Меркенского ОВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемой. Обнаруженная девочка доставлена в детское отделение Центральной районной больницы села Мерке, где в настоящее время находится под наблюдением врачей. Здоровью девочки ничего не угрожает, говорится в информации ДВД.
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