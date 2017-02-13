"МВД и КНБ вымогают друг у друга взятку - это дно, ниже некуда. Надеюсь, генпрокуратура обратит внимание" - полковник КНБ

Бывший сотрудник КНБ Арат Нарманбетов. //иллюстрация с сайта Радио Азаттык

Полковник КНБ в запасе Арат Нарманбетов прокомментировал «Диапазону» коррупционный скандал, вспыхнувший в Актобе в структурах КНБ и МВД. Удивленный этой историей бывший «комитетчик» надеется, что Генеральная прокуратура обратит внимание на эти ведомства.

Напомним, 10 февраля арестовали сотрудников военно-следственного управления МВД, обвиняемых в получении взятки. По данным следствия, они вымогали взятку в 2 миллиона у дознавателей погранслужбы КНБ, угрожая привлечь их к уголовной ответственности за то, что они (дознаватели) вымогали у начальника отдела погранконтроля, якобы, за то, чтобы не принять меры в отношении военнослужащих, незаконно пропустивших через государственную границу граждан, у которых истекли сроки пребывания в Казахстане.

- В наше время, конечно, такие ситуации были, но гораздо реже, - говорит Арат Нарманбетов. - А сейчас, в правоохранительных органах, возможно, уже не редкость и, не исключено, что привыкли к ним. К сожалению, можно предположить, что для некоторых сотрудников силовых структур подобные действия вошли в образ жизни. Сомневаюсь, что у них есть такие качества, как любовь к родине. Более того, когда уже устраиваются на работу, некоторые сотрудники знают или им подсказывают, что вот так (на взятках, вымогательствах) можно заработать. Более того, если бы я переместился с прежних времен в нынешнее и работал бы в этой системе, я бы там не выжил. Потому что система задавила бы. Меня бы выжили и выкинули бы за борт. Или бы просто подставили. Это система, где рука руку моет.

"Вымогатели в погонах"

По словам полковника в запасе, между КНБ и МВД негласное соперничество, поэтому его удивило, что пограничник КНБ обратился за помощью именно в структуру МВД.

- Сотрудник КНБ обращается в МВД с жалобой на своих же сотрудников – это событие из разряда вон выходящих. Но раз он уже обратился в другую структуру, значит, в пределах своего ведомства он не нашел помощи, поддержки, - предполагает чекист и замечает. – Мне эта ситуация знакома, чем-то похожа на мою, когда я судился с Рахатом Алиевым (в 2006 году Алиев подал в суд на Нарманбетова, усмотрев клевету в его словах о причастности Алиева к убийству политика Алтынбека Сарсенбаева – Б.А.). Тогда я не мог найти помощи ни от следственной группы, ни от прокурора, ни от суда, но масштаб. Но думаю, здесь ситуация не такая масштабная. Хотя он (пограничник) мог обратиться в службу собственной безопасности, которая есть при КНБ или в особый отдел. Ему можно было бы обратиться в прокуратуру или антикоррупционную службу. Но хорошо, что в итоге антикоррупционщики взялись за дело.

Также бывший представитель «комитета» удивлен версией, что представители МВД вымогали взятку у сотрудников КНБ, а те, у своих коллег.

- Это нонсенс! То, что сотрудники МВД вымогают у представителей КНБ шокирует еще больше! А те, в свою очередь, вымогали у своего коллеги. С погонами на плечах вымогают у других вымогателей в погонах. Это уже самое дно, ниже уже некуда. Казалось бы, две структуры, призванные бороться против нарушений и обеспечивать правопорядок, но вместо этого, сами друг у друга вымогают. Думаю, в ходе расследования должны привлекаться и те, кто вымогали у того пограничника, который написал заявление в структуру МВД, и разобраться, действительно ли военнослужащие незаконно пропустили граждан, которые не имели права пребывать в Казахстане, то есть нужно разобраться во всех деталях, - считает Арат Нарманбетов.

По его мнению, в правоохранительных органах нет ни контроля, ни надзора и призывает генпрокуратуру обратить на это внимание.

- Я часто слышу от коллег, что внутри этих ведомств нет контроля. Вот помните, после теракта в Актобе 2011 году, для актюбинских силовых структур выделили деньги для приобретения транспорта, техники. Но выясняется, что ничего не приобретали, раз после теракта в 2016 году признаются, что им для противостояния с террористами не хватало автобусов и прочей техники. Вот поэтому я не думаю, что в ближайшее время внутренняя ситуация в силовых структурах исправится, - заключает полковник. - Сами у себя порядок навести не смогут, поэтому я надеюсь, что Генпрокуратура обратит внимание на проблемы в структурах - погранслужбу КНБ и ветви МВД.