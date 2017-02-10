Глава следственного управления МВД вымогал взятку у пограничников КНБ, чтобы прикрыть их "косяки"

Начальник Актюбинского отдела Западно-региональной военно-следственного управления МВД РК Самат Абдуллаев и следователь этого управления Турысбек Шонтаев вымогали у дознавателей пограничной службы КНБ взятку в 2 миллиона тенге. По данным следствия, этой взяткой они хотели закрыть глаза на допущенные нарушения дознавателей. Обвиняемых отправили в СИЗО на 2 месяца.

Как гласит обвинение, 4 февраля 2017 года подполковник Абудуллаев умышленно не зарегистрировал заявление начальника отдела погранконтроля «Жайсан Автомобильная» воинской части 2030. В письме сообщалось, что начальник отдела дознания Байсакалов и дознаватель Наурызбаев вымогали взятку в 1 000 долларов у военнослужащих пограничной службы, которые незаконно пропустили через государственную границу людей, больше не имевших права пребывать в Казахстане. Взамен на взятку дознаватели не приняли меры в отношении военнослужащих.

Однако, как утверждает следствие, Абдуллаев не стал регистрировать заявление Бакирова и проводить оперативно-розыскные действия. Вместо этого, Абдуллаев 6 февраля в 22:00 вызвал Байсакалова и Наурызбаева в здание военно-следственного управления. На этой встрече вместе со следователем Шонтаевым Абдуллаев вымогал у приглашенных дознавателей взятку в 2 миллиона тенге. Каждый должен был «отстегнуть» по миллиону. Согласно обвинительному акту, в случае отказа вымогатели грозили зарегистрировать заявление Бакирова и привлечь их к уголовной ответственности.

Байсакалов и Наурызбаев не имели возможности найти 2 миллиона. Но чтобы избежать вредные последствия для себя, согласились дать Абдуллаеву взятку в миллион тенге, то есть по 500 тысяч каждый. Абдуллаев согласился и потребовал принести деньги 7 февраля в 10:30.

На следующий день, 7 февраля Байсакалов и Наурызбаев обратились в Актюбинскую Антикоррупционную службу и рассказали о вымогательстве. В тот же день в 12:20 Абдуллаев и Шонтаевым получили в служебном кабинете взятку в 700 000 тенге от Наурызбаева и Байсакалова. После этого, по сообщению следствия, вымогателей задержали антикоррупционщики.

9 февраля в отношении начальника Актюбинского отдела ЗР ВСУ МВД РК взяли под стражей. Такую же меру пресечения избрали и в отношении следователя Шонтаева.