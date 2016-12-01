​25 актюбинских семей получили ключи от квартир в Батыс-2

Счастливыми обладателями своего жилья стали работники бюджетных организаций, госслужащие, военнослужащие, а также самые уязвимые слои населения (многодетные семьи, семьи, имеющие детей инвалидов, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, неполные семьи).

Сегодня, 1 декабря, в Актобе вручили ключи по программе арендного жилья. 25 семей в самое ближайшее время въедут в новые квартиры с чистовой современной отделкой, приобретенные Казахстанской Ипотечной Компанией по программе «Нұрлы Жол», сообщили в пресс-службе областного акимата.

Отмечается, что по итогам 2015 года АО «КИК» было приобретено 31,3 тыс.кв. метров арендного жилья или 478 квартир у коммерческих застройщиков Актобе для граждан, стоящих в очереди. На сегодняшний день АО «КИК» заключены договора на выкуп 48,7 тыс.кв. метров жилья или 744 квартир у коммерческих застройщиков Актобе. Кроме того, начато строительство арендного жилья через ипотечную компанию общей площадью 28,0 тыс. кв. м. или 566 квартир в мкр. №1 жилого массива «Нур Актобе» с вводом в эксплуатацию в 2017 году.

- На сегодняшний день жильем по линии КИК обеспечено более 9 тысяч граждан страны. Мы рады, что сегодня еще 25 актюбинских семей обрели крышу над головой и имеют возможность воспользоваться условиями государственной программы арендного жилья «Нұрлы Жол», - сказал председатель Правления КИК Адиль Мухамеджанов.

В комплексе, состоящем из 4 домов, насчитывается 318 квартир. Списки очередников-участников данной программы были составлены комиссией при городском акимате после приема документов от очередников и направлены в дочернюю структуру холдинга «Байтерек» АО «КИК» для подтверждения платежеспособности.

Отметим, что в среднем, стоимость аренды за 1 кв.м жилья в жилом комплексе составляет 923 тенге в месяц.