Глава облспорта Маханов ушел с должности

Руководитель областного управления спорта Искендирбек Маханов уволился по собственному желанию. Об этом корреспонденту "Диапазона" сообщили в облспорте.

Искендирбек Маханов руководил управлением физкультуры и спорта с ноября 2014 года. В начале ноября этого года во время скандала с гендиректором ФК "Актобе", которого задержали по подозрению в хищении бюджетных денег, Искендирбека Маханова вызывали на допрос антикоррупционная служба. Связан ли уход с расследованием в ФК "Актобе", не сообщается. Известно, что Маханов по собственному желанию написал заявление об увольнении.

Как сообщили в облспорте, ожидается объявление конкурса на место руководителя управления спорта. На данный момент главное спортивное управление Актюбинской области временно воглавляет 58-летний Мурат Алиев.