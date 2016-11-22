25 дней в Актюбинской области будут праздновать день независимости

"Звездные дни" пройдут с 21 ноября по 15 декабря и покажут 25 достижений независимости республики.

"В Актобе начались 25 тематических дней "Ұлы дала елі Тәуелсіздіктің 25 негізі", церемония состоялась в здании Актюбинского областного филиала партии "Нұр Отан"", - передает "Актобе Акпарат"

В ней приняли участие акимы, ветераны войны и труда, почетные граждане города, руководители госучреждений, общественных организаций, предприятий, субъектов предпринимательства, творческой общественности, спортсмены и молодежь.

Праздничная программа состоит из тематических блоков "Национальные государственные символы", "Безъядерный мир", "Национальная валюта", "Государственный язык", "Семейные ценности", "Наука и новые технологии", "Достижения спорта" и др.

Например, в блоке "Семейные ценности" представит актюбинская семья Нускабаевых - победители национального конкурса "Мерейлі отбасы".

На сцене также выступили лучшие творческие коллективы, спортсмены, актюбинцы, добившиеся признания и известности на республиканском уровне. Мероприятие завершилось запуском в небо 25 тысяч воздушных шаров.

В этот период только в Актобе планируется открытие 37 производственных и социальных объектов, будет организовано более 200 масштабных культурно-массовых, социально-значимых мероприятий.