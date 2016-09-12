Актюбинская семья из 64 человек стала лучшей в Казахстане

Семья Нускабаевых из Актюбинской области одержала победу в третьем республиканском конкурсе "Мерейлi отбасы" и обрела звание лучшей семьи Казахстана.

"Крепкая казахстанская семья - это надежный гарант стабильного развития общества и процветания государства",- говорится в поздравлении президента РК Нурсултана Назарбаева участникам конкурса "Мерейлі отбасы", зачитанном на церемонии подведения итогов конкурса в Центральном киноконцертном зале государственным секретарем РК Гульшарой Абдыкаликовой.

В конкурсе участвовали 16 семей, в финале конкурса их наградили дипломами и сертификатами на 300 тысяч тенге от Фонда Первого Президента-Лидера нации.

По итогам СМС-голосования первое место в конкурсе "Мерейлі отбасы" заняла семья Нускабаевых из Актюбинской области.

Напомним, семья Нускабаевых – многодетная семья участника Великой Отечественной войны. Абдулла Бузаубайұлы и Нускабаева Алила вместе прожили 72 года, воспитали 10 детей в возрасте от 43 до 66 лет, 30 внуков – от 2 до 40 лет, 22 правнука – от 1 месяца до 18 лет.

Главе семьи вручили ключи от вместительного автомобиля отечественного производства и почетные грамоты.

Фото bnews.kz