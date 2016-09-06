Многодетная семья из Актобе может стать лучшей в Казахстане

Актюбинцев просят поддержать семью Нускабаевых и проголосовать за них.

Принять участие в открытом интернет-голосовании и определить семью-победителя конкурса «Мерейлi отбасы» можно до 00:00 8 сентября.

Семья Нускабаевых – многодетная семья участника Великой Отечественной войны. Абдулла Бузаубайұлы и Нускабаева Алила вместе прожили 72 года, воспитали 10 детей в возрасте от 43 до 66 лет, 30 внуков – от 2 до 40 лет, 22 правнука – от 1 месяца до 18 лет.

Конкурс «Мерейлi отбасы» проводится ежегодно в три этапа: районный, областной и республиканский. Цель - укрепление института семьи, нравственности, духовности, повышению семейных ценностей.

Отбор участников определялся в промежуточных турах в каждом регионе Казахстана. Семье, за которую проголосует наибольшее количество зрителей, присвоят звание лауреата «Мерейлi отбасы» и выдадут диплом и отличительный знак, а также ценные призы.

Проголосовать за семью Нускабаевых можно бесплатно по короткому номеру 6284 с мобильных операторов Kcell, Beeline, Altel, tele2 отправив номер семьи - 04, со стационарных телефонов по номеру 8-803-080-00-04, также через интернет ресурс по казахстанскому видео-порталу Kaztube.kz.