После обращения СМИ генпрокуратура призвала суд давать информацию по теракту 5 июня

Генпрокуратура ответила на обращение актюбинских журналистов по судебным слушаниям по теракту 5 июня.

В конце октября 19 СМИ в Актобе просили суд возобновить видеотрансляцию судебного процесса по теракту 5 июня и обратились в генпрокуратуру для получения ответа на вопросы с санкции прокуратуры.

В своем ответе журналистам региональных и республиканских СМИ заместитель генпрокурора Ахметжано пояснил, что судебный процесс по теракту решили сделать закрытым ради безопасности потерпевших, свидетелей или других участвующих в деле лиц.

«Вместе с тем, суду предложено регулярно освещать ход процесса, информировать о позиции подсудимых в суде, показаниях потерпевших, свидетелей, экспертов» - говорится в ответе генпрокуратуры.

При этом главное надзорное ведомство подчеркнуло, что сведения суда и ответы на запросы СМИ не должны затрагивать безопасность участников процесса.

Также замгенпрокурора отметил, что каждая новость по данному судебному делу будет освещать пресс-служба актюбинского областного суда.