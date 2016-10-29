Журналисты 19 изданий в Актобе просят суд открыть процесс по нападениям 5 июня

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Журналисты 19 изданий в Актобе просят суд открыть процесс по нападениям 5 июня

Актюбинские журналисты вручили письмо по судебным слушаниям по теракту в Актобе. В числе СМИ, призывающих суд к гласности, государственные газеты и телеканалы. 28 октября письмо принято в спецсуде, областном суде и заместителем генерального прокурора РК, который вчера был в Актобе, сообщает "Диапазон".

В письме указана просьба журналистов возобновить видеотрансляцию судебных слушаний по нападениям в Актобе 5 июня с другого зала. Свою подпись под текстом обращения поставили журналисты, представляющие 19 разных изданий. Среди СМИ, попросивших суд к гласности, были и государственные телеканалы и газеты. Письмо было принято в канцелярии областного суда и спецсуда 28 октября. В тот же день корреспондент "Диапазона" в присутствии коллег вручил другой экземпляр письма заместителю генпрокурора РК. Представитель главного надзорного органа пообещал рассмотреть обращение и дать ответ.

Напомним, перед главным судебным разбирательством, в спецсуде установили мониторы и обеспечили бесплатный интернет для СМИ. Однако через 10 минут после начала слушаний журналистов попросили покинуть здание суда, объявив суд закрытым. Позже пресс-служба областного суда передала, что слушания будут закрытыми в целях обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и других участников процесса, а также в интересах охраны госсекретов. По решению суда, к госсекретам относится эпизод с нападением на войсковую часть.

Однако аналогичный процесс по теракту в Алматы открытый, хотя в деле есть эпизоды с Алмалинским РУВД и ДКНБ, которые также являются режимными объектами.

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taxsist2
мне кажется не будет суд открытым кому оно надо? 
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29.10.2016, 22:25
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