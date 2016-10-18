Суд по теракту в Актобе сделали закрытым для охраны госсекретов

Для СМИ проводилась трансляция слушания из зала суда. После объявления, что процесс будет закрытым, журналистов попросили покинуть здание суда.// Фото Владимира Зобенко.

Также судья, рассматривающий дело по событиям в Актобе 5 июня, мотивировал закрытость процесса беспокойством за безопасность потерпевших и свидетелей.

Как сообщает пресс-служба областного суда, в соответствии со статьей 29 УПК, в целях обеспечения безопасности потерпевших, свидетелей и других участников процесса, а также в интересах охраны государственных секретов,слушания будут закрытыми. По решению суда, к госсекретам относится эпизод с нападением на войсковую часть.

Напомним, суд по теракту 5 июня начался сегодня. Слушания проходят в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области (СМУС). Дело рассматривает председатель СМУС Нурлан Султанов.

Следующее заседание назначено на 24 октября.