В Актобе начнется суд над военными по теракту 5 июня

Майор Кайнарбек Тастамбеков, один из обвиняемых военнослужащих, ранее сказал, что "его сделали козлом отпущения, чтобы увести от ответственности начальство".// Фото автора.

Об этом «Диапазону» сообщает военный суд Актюбинского гарнизона.

На этой неделе в военный суд Актюбинского гарнизона поступило уголовное дело по обвинению военнослужащих воинской части 6655 Национальной гвардии РК. Их обвиняют в нарушении уставных правил несения внутренней службы или патрулирования в гарнизоне. Речь идет о действиях военнослужащих во время теракта 5 июня в Актобе.

Количество подсудимых не сообщается, по предварительным данным, их двое. Интересы военнослужащих защищают 2 адвоката. Также по этому делу проходят 3 потерпевших и 14 свидетелей.

Напомним, 5 июня многочисленная группа вооруженных людей напала на оружейные магазины и воинскую часть 6655. В результате нападений было убито 3 военнослужащих и 4 мирных людей.

Позже двое военнослужащих стали подозреваемыми. Один из них в интервью «Диапазону» сообщил, что их сделали крайними, чтобы от ответственности увести начальство.