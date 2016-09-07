​Офицер войсковой части, который стал обвиняемым: Начальство увели от ответственности, а крайним сделали меня

На фото: Кайнарбек с женой Мадиной, которая беременна. Вместе с годовалой дочкой живут на съемной квартире. По словам Мадины, у нее стресс из-за того, что ее мужа винят в том, что остался жив. || Фото автора

Офицера войсковой части 6655 Кайнарбека Тастамбекова следствие обвиняет в том, что он не вступил в перестрелку с нападавшими, хотя у него было оружие. Он рассказал «Диапазону» о том, как он отстреливался и спасал солдат.

Начальству о нападении сообщал по «сотке»

31-летний Кайнарбек Тастамбеков утверждает, что 5 июня он не должен был заступать на дежурство, у него было 10 дней выходных. Но все же заступил.

– Я посмотрел на камеры, увидел автобус и бегущих в нашу сторону вооруженных людей, – вспоминает Кайнарбек. – Я начал обзванивать караул и дежурное подразделение и «висел» на телефоне. Там нет кнопки, чтобы можно было один раз нажать и услышать сирену. Я звонил по телефону и ждал, пока поднимут трубку. Подразделениям, чтобы подняться, вооружиться и выйти на отражение атаки, нужно 10 минут.

По словам майора, они теряли драгоценные секунды, нападавшие менее чем за минуту оказались в середине части, хотя от ворот до дежурной части около 60 метров. Бандиты беспорядочно стреляли и бежали в сторону «дежурки».

– Я отстреливался из своего пистолета, но нападавших было много и решил спасти двух солдат. Я их отвел в правое крыло штаба, затем через окно выпрыгнул в заднюю сторону, оттуда побежал в узел связи. Там поручил связистам, чтобы оповестили региональное командование «Батыс» (в Уральске). Затем звонил непосредственному начальству со своего сотового. Пока были гудки, шла стрельба. Дозвонившись начальнику штаба, я доложил ситуацию, но он не сразу все понял, переспрашивал. После моего звонка у оружейного склада трое солдат из караула начали перестрелку с бандитами.

– Если бы в нашу «дежурку» пришел звонок от ДВД после нападения на «Палладу», мы выиграли бы время и подготовились к вторжению в войсковую часть. После этого ДВД начал оправдываться, что звонили в войсковую часть после нападения на «Палладу». Я попросил показать детализацию звонков из «Казахтелекома». В итоге выяснили, что звонка от ДВД не было, – рассказывает Кайнарбек Тастамбеков.

Солдаты без автомата

Майор Тастамбеков рассказывает, чего, по его мнению, не хватило солдатам, чтобы эффективнее противодействовать нападавшим.

– Во-первых, солдаты были без автомата. Наше руководство следовало старым инструкциям, просто скопировали, поменяли дату и все. А эти инструкции были еще при СССР, когда на КПП стояли без автомата. Вот и у нас на КПП часовой был с резиновой палкой и штык-ножом. В соседней части на КПП стоит часовой с автоматом с 60 патронами. По инструкции в дежурной части должен был быть такой же автоматчик с 60 патронами, – говорит Тастамбеков. – Во-вторых, ворота войсковой части были не так крепки, их можно было открыть пинком. В соседней части перед воротами стоят противотаранники, бетон.

В целом, по словам офицера, подготовка личного состава войсковой части 6655 была на хорошем уровне.

– Но некоторые молодые солдаты растерялись. Я видел, как у солдата, стоявшего на защите автопарка, дрожали руки и колени, он не мог вытянуть затвор оружия, чтобы его перезарядить. Старослужащие в тот день были не в части, они были в городе, закупались, готовились. Может, это и спасло их, ведь если бы в нашей части было больше народа, число жертв могло возрасти.

– Разве численное преимущество не помогло бы вам?

– Что они без оружия будут делать? В казарме было оружие, но боеприпасов не было, они на складе и в «дежурке» под ключом. Оружие с боеприпасом есть только у одного подразделения, которое призвано отражать атаку. Поэтому некоторые солдаты закрылись и смотрели эту резню, так как ничего не могли сделать из-за отсутствия оружия. И солдаты в этом не виноваты.

Бездействие власти или нарушение правил

Кайнарбека Тастамбекова после теракта не раз как свидетеля вызывали на допрос в КНБ. Было расследование по статье «Бездействие власти». 31 августа майора Тастамбекова перевели в статус подозреваемого по статье «Нарушение правил несения службы». Его обвиняют в том, что не оказал нападавшим вооруженного сопротивления.

– Моей задачей было оповестить караул, дежурное подразделение, региональное командование «Батыс» и ДВД. Я оповестил, но меня обвиняют в том, что я в одиночку не вступил в перестрелку с нападавшими. Хотя в боевом расчете конкретно не расписано, что я должен отстреливаться. У меня был пистолет Макарова на 16 патронов против 17 бандитов. 14 патронов я израсходовал. Меня, двух солдат и помощника убили бы. Если бы нас убили, некому было бы оповещать караул, – объясняет майор.

– Меня сделали крайним, хотя ответственность за организацию обороны должно нести начальство, это командир части полковник Абикешев, начальник штаба части майор Байгозов. Их перевели в другую часть. На них дело не возбуждали. Полагаю, что кому-то выгодно, чтобы не копали дальше, иначе под подозрением окажутся люди из начальства, поэтому козлом отпущения сделали меня, – сокрушается Кайнарбек Тастамбеков.