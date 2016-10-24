В МИД РК опровергли информацию о гибели казахстанцев на Ямале

В МИД РК опровергли информацию о двух казахстанцах, погибших при крушении вертолета Ми-8 на Ямале, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.

По его словам, Веденкин Александр и Афонин Андрей ранее проживали в Казахстане, но на момент гибели являлись гражданами России.

После появления сообщений о крушении на Ямало-Ненецком автономном округе вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» ведомство провело работу по выяснению сведений о возможном нахождении граждан Казахстана на борту воздушного судна.

«Первоначально главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу и МЧС РФ сообщили о двух погибших гражданах Казахстана, уроженцев СКО и ЮКО - Веденкине Александре (1965 года рождения) и Афонине Андрее (1981 года рождения)», - рассказал Жайнаков

По уточненным сегодня сведениям МЧС и Уральского следственного управления на транспорте следственного комитета России, указанные граждане действительно ранее проживали в Казахстане, но на момент трагедии являлись гражданами РФ. Информация о погибших гражданах Казахстана была предоставлена казахстанской стороне ошибочно.

Напомним, ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 авиакомпании «Скол» потерпел крушение вечером в пятницу около ямальского поселка Уренгой. Из находившихся на борту 22 пассажиров и членов экипажа выжили только трое.

Всем пострадавшим от властей региона будет оказана финансовая помощь. Семьям погибших выплатят по 1 миллиону рублей, размер помощи пострадавшим пока уточняется.