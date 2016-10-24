Семьям погибших казахстанцев при крушении МИ-8 в России выплатят компенсацию

Семьи погибших в крушении вертолета получат один миллион рублей, семьи пострадавших - 500 тысяч рублей.

Ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о выплатах семьям вахтовиков, погибших и пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Пуровском районе , сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова.

"Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о выплатах. Семьям погибших в крушении вертолета - один миллион рублей, семьям пострадавших - 500 тысяч рублей", - сказала Хлопунова.

Как сообщалось ранее, 21 октября в Пуровском районе возле поселка Уренгой упал вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол ". Весь экипаж и 16 пассажиров погибли. Еще три человека выжили. Их госпитализировали. Среди погибших были два гражданина Казахстана. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Сообщалось также, что в настоящее время казахстанские дипломаты "совместно с российскими коллегами отрабатывают вопросы по организации доставки тел погибших в Казахстан".