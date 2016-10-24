Семьям погибших казахстанцев при крушении МИ-8 в России выплатят компенсацию

Автор:
Семьям погибших казахстанцев при крушении МИ-8 в России выплатят компенсацию

Семьи погибших в крушении вертолета получат один миллион рублей, семьи пострадавших - 500 тысяч рублей.

Ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о выплатах семьям вахтовиков, погибших и пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Пуровском районе, сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова.

"Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о выплатах. Семьям погибших в крушении вертолета - один миллион рублей, семьям пострадавших - 500 тысяч рублей", - сказала Хлопунова.

Как сообщалось ранее, 21 октября в Пуровском районе возле поселка Уренгой упал вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол". Весь экипаж и 16 пассажиров погибли. Еще три человека выжили. Их госпитализировали. Среди погибших были два гражданина Казахстана. По факту ЧП возбудили уголовное дело.

Сообщалось также, что в настоящее время казахстанские дипломаты "совместно с российскими коллегами отрабатывают вопросы по организации доставки тел погибших в Казахстан".

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
14.10.2016, 17:31
  
Казахстанцам предложили сдать старые автомобили 4
12.10.2016, 11:39
  
Жуткое ДТП в Алматы: мужчина и его трехлетний сын погибли
11.10.2016, 11:01
  
Более полутора миллиона тенге получит казахстанец за 2,5 лишних года содержания под стражей
07.10.2016, 17:57
  
Нацбанк выплатил компенсацию по депозитам на 36 млрд тенге 1
07.10.2016, 12:13
  
От урагана "Мэтью" на Гаити погибло более 280 человек
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
Актюбинца судят за участие в войне на Украине 1
Причастность к теракту пятерых подсудимых по делу Кулекбаева адвокаты отрицают
Пилот разбившегося на Ямале вертолета был уроженцем Казахстана
Семилетнюю девочку сбили на дороге в Актау
В Астане от отравления угарным газом погибли трое детей
​В авиакатастрофе на Ямале погибли казахстанцы
С начала 2016 года более 3 тысяч звонков поступило в экстренные службы Казахстана
Горе-снайпера, стрелявшего по кошкам, осудили в Алматы 1
Тренер рассказал о причинах трагического случая на физкультуре в школе ЗКО 10
В Балхаше осудили продавщицу, которая продала ночью банку пива