Семьям погибших казахстанцев при крушении МИ-8 в России выплатят компенсацию

Семьи погибших в крушении вертолета получат один миллион рублей, семьи пострадавших - 500 тысяч рублей.
Ямальский губернатор Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о выплатах семьям вахтовиков, погибших и пострадавших при крушении вертолета Ми-8 в Пуровском районе, сообщила в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь главы региона Наталья Хлопунова.
"Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал распоряжение о выплатах. Семьям погибших в крушении вертолета - один миллион рублей, семьям пострадавших - 500 тысяч рублей", - сказала Хлопунова.
Как сообщалось ранее, 21 октября в Пуровском районе возле поселка Уренгой упал вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол". Весь экипаж и 16 пассажиров погибли. Еще три человека выжили. Их госпитализировали. Среди погибших были два гражданина Казахстана. По факту ЧП возбудили уголовное дело.
Сообщалось также, что в настоящее время казахстанские дипломаты "совместно с российскими коллегами отрабатывают вопросы по организации доставки тел погибших в Казахстан".
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.