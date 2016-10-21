​Многодетной семье погорельцев предоставили однокомнатную квартиру

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​Многодетной семье погорельцев предоставили однокомнатную квартиру

Многодетную сироту Галину Новикову и её пятерых детей чиновники устроили в однокомнатную квартиру в мкр. «Нур Актобе». Переезд состоялся 19 октября.

- Сейчас вопрос временного жилья решен. Галина Новикова и ее дети переехали в однокомнатную благоустроенную квартиру в микрорайоне «Нур Актобе», - рассказала руководитель городского отдела занятости и соцпрограмм Найля Буртибаева. – В квартире есть все удобства, единственное, не хватает мебели. Кроме того, отдел образование рассматривает возможности устройства младших детей в детский сад и перевода старших детей из школы № 5 в районе ГМЗ в школу ближе к временному жилью. Галина Новикова планирует выйти на работу.

Напомним, выпускница детдома Галина Новикова с 5 детьми в мороз осталась на улице. Их небольшой домик на дачах сгорел.

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