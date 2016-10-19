Сирота с 5 детьми осталась без крыши над головой

На фото: 17 октября. Дом Галины Новиковой больше не пригоден для жилья.





На фото: Галина воспитывалась в детском доме. После пожара она не знает, куда идти с пятью детьми. || Фото Владимира ЗОБЕНКО

Выпускница детдома Галина Новикова с 5 детьми в мороз осталась на улице. Их небольшой домик на дачах сгорел.

30-летняя Галина Новикова воспитывалась в дет­ском доме, родителей никогда не видела и не искала. Муж умер полгода назад, ему было за 80 лет, он долго болел. Женщина осталась одна с 5 детьми: 9-летним Куанышем, 8-летней Венерой, 6-летним Куандыком, 3-летним Бахтияром и 2-летним Адлетом. Старший сын Куаныш инвалид, у него врожденный сколиоз тазобедренных суставов. Мальчик обучается на дому. Каждый год с 4 лет семья ездит на операции в Астану.

– Если бы не операции, он бы был колясочником. Так он может ходить, – рассказала Галина. – Когда его отец был жив, он ездил в Астану. В этом году ездила я со всеми детьми. Оставить их не с кем. Я 1,5 месяца там работала сиделкой, чтобы детей кормить. Столица дорогая.

13 октября ночью у Галины сгорел дом. Спас семью младший из детей, 2-летний Адлет.

– Дверь на веранде я прикрыла и легла спать. А 2-летний будит меня: «Мама, мама, бужай!» и на окно показывает, – рассказывает Галина. – Я слышала, как хрустят дрова, подумала, что разгорелась печь. Сначала сказала сыну, что спать хочу, но он продолжал будить. Я подумала, что кто-то на веранде ходит, открыла дверь, а оттуда пламя!

Через зал Галина с детьми не смогла бы пролезть в маленькие окна. Кухня уже горела. Женщина рукой разбила окно в детской и стала спасать сонных детей, выталкивая их на улицу. На руке Галины и сейчас виден порез от стекла.

– Дочка побежала в зал, схватила куклу. Двухлетний ребенок испугался, стал упираться. Я повернула его боком и выкинула из окна прямо на битое стекло, он порезался, – вспоминает о страшной ночи Галина. – После этого я сама выпрыгнула. Не успела взять ни документов, ничего…

Удостоверение женщины сгорело, часть других документов помогли найти пожарные. Потушить огонь самостоятельно женщина не смогла, воды дома у Галины Новиковой нет, во дворе колонка сломана. За водой женщина ходит за несколько кварталов на улицу Весеннюю. Причину пожара устанавливают. Как рассказала Галина, пожар начался с веранды, а печь находится в другой комнате.

– У меня часто искрила проводка, протекала крыша, – со слезами рассказывает Галина. – Обращалась в горОО, акимат. Говорила, что дом в аварийном состоянии, холодный, на стенах зимой иней. В прошлом году мы с детьми чуть не угорели, детей забирали в больницу, они надышались угарным газом.

На полу в сгоревшем доме валяются игрушки, одежда детей пропахла гарью. Соседка Галины разрешила пожить ей с детьми у нее несколько дней. Семья живет на детские пособия, по потере кормильца и инвалидности старшего сына, купить новое жилье Галина не может.

– Если бы у меня родители были, я бы ничего не просила, – плачет женщина.

Актюбинцы рассказали о случившейся беде в соцсетях, собирают помощь.

По данным сектора учета жилья, Галина Новикова стоит в очереди на жилье с марта 2008 года. На сегодня в категории «социально уязвимые слои населения» она 655-я в очереди, в списке семей, воспитывающих детей-инвалидов, 89, – рассказала пресс-секретарь городского акимата Лариса Томчук. – Жилье женщина получит в порядке очереди. Но учитывая все обстоятельства, рассматривается возможность временного решения жилищного вопроса для многодетной семьи.

Когда верстался номер, Галина сообщила, что на месяц сняла комнату в районе ГМЗ. Но им с детьми нужны финансовая помощь, одежда, посуда. Если хотите помочь, телефон Галины Новиковой можно узнать в редакции «Д»: 56-70-60.