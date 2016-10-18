«Суд по теракту 5 июня должен быть открытым, как в Алматы»

Родственников обвиняемых не впустили в зал суда //Фото Владимира Зобенко.

Жены и матери обвиняемых по делу в теракте в Актобе требуют, чтобы их допустили на судебные слушания.

Во время предварительного слушания по теракту 5 июня родственников подсудимых пожаловались, что их не впустили в зал суда.

- Нас не впустили и не сказали причину, сейчас стоим, мерзнем, - говорит мама обвиняемого Армана Иманбаева. - Мой сын ни в чем не виноват. 5 июня он пошел на шильдехана (праздник по случаю рождения ребенка). Он не знал, что кто-то там готовит нападение. А когда узнал, тут же отказался.

- Я не понимаю, почему нас не впустили. Тем более я не чужой человек, а его жена, а он ни в чем не виноват – оружие не держал, сразу отказался, - возмущается жена одного из обвиняемых.

По ее словам, суд должен быть открытым, чтобы народ видел реальную картину судебных заседаний.

- Хочу, чтобы суд был открытым, должны же увидеть, что там будут говорить, а то мы не знаем, что там происходят, - говорит жена обвиняемого. - Мы уже написали заявление с требованием допустить нас в зал суда, пока нет ответа.

Мама еще одного обвиняемого по статье «Недонесение» также написала заявление, чтобы попасть в зал суда.

- Как матери, мы написали заявление в суд, чтобы попасть на процесс. Ждем ответа. Суд должен быть открытым, как в Алматы (теракт 18 июля 2016 - Б.А.), - говорит мать Жансерика Танатарова. - Я Он не виновен. В тот день он уже в обед был дома.

26-летний Жансерик Танатарови 27-летний Арман Иманбаев, по данным следствия, обвиняются по статье «Недонесение о преступлении».

Напомним, сегодня в Актобе начался суд по теракту 5 июня. Председатель спецсуда, рассматривающий дело, объявил процесс закрытым.