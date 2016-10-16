Власти Актобе задолжали подрядчикам 447 миллионов за вывоз снега

14 октября. Работники подрядной организации на смотре техники. Аким города проверял их готовность к уборке и вывозу снега. //Фото автора.

В горакимате сообщили, что уже начали выплачивать деньги. Оставшийся долг в 123 миллиона обещают погасить после сессии маслихата.

Как стало известно «Диапазону», в феврале этого года горакимат заключил договор с генподрядчиком КГП «Тазалык» на вывоз снега и паводковых вод. Борьба со снегом и талыми водами продолжалась почти два месяца. В ней участвовали еще три компаний.

По итогам противопаводковых мер, усилия работников и техники подрядчиков, оценены на 448 миллионов тенге. Из этой суммы акимат Актобе оказался должен генподрядчику «Тазалыку» -164 млн.тенге. Остальные деньги предусматривались субподрядчикам: ТОО «АктобеГорДорстрой» (АГДС) - 127 млн.тенге, ИП Кугабаев - 121 млн. тенге, ИП Бисембаев - 33 млн.тенге.

В сентябре депутаты маслихата признались, что проблема погашения долга перед подрядчиками серьезнее, чем выделение денег для убытки СПК "Актобе".

Корреспондент Диапазона обратился к акиму города Ильясу Испанову за комментариями.

- Первые платежи закрываем. В октябре на сессии маслихата мы изыщем средства. Обязательно рассчитаемся, ведь нам к новой весне готовиться, а с долгами надо рассчитываться, - обнадежил подрядчиков Испанов.

В июне горакимат выделил 300 миллионов тенге "Тазалыку", которое должно было распределить деньги между субподрядчиками.

- «Тазалык» выделил 80 млн «АГДС», теперь остался долг в 47 миллионов тенге. Также после июньской выплаты оставался долг перед ИП Кугабаев - 44 миллионов и перед ИП Бисембаев - 8 миллионов, - сообщает Хасен Юсупов, главный специалист горотдела ЖКХ. – Затем в сентябре «Тазалыку» дали еще 23 миллионов. Эти средства распределили между двумя ИП. Ведь они в отличие от «АГДС», не участвовали в других проектах, поэтому им было тяжелее.

В итоге к этому дню, по данным отдела ЖКХ, долг перед «АГДС» – 47 миллионов, перед ИП Кугабаев – 26 миллионов и перед ИП Бисембаев – 3 миллиона. Кроме того, к этому времени есть задолженность у горакимата перед «Тазалык» в 47 миллионов тенге.

Как сообщили в горакимате, долги появились не по вине акимата.

- Долги образовались из-за того, что из бюджета вовремя не поступили средства в акимат. В мае этого года должна была быть сессия маслихата, но она состоялась только в конце августа, - объясняет Хасен Юсупов.