"Мы даже не платим подрядчикам за вывоз снега, а тут тратим бюджетные деньги"

Депутат областного маслихата Асхат Айтжанов. //Фото автора

Такой ответ прозвучал от депутата, после того, как СПК «Актобе» попросил денег из бюджета. Более того, депутаты задались вопросом, зачем нужна СПК, ведь кроме нее есть масса проблем, сообщает корреспондент «Диапазона».

Как было сказано ранее, по итогам 2015 года кредиторский долг у СПК «Актобе» - 660 миллионов тенге. Под арестом здание Департамента Юстиции. У СПК есть 18 дочерних компании, но никаких дивидендов не получено. В то же время руководство СПК заявляет, что в этом году компания уже заработала 114 млн тенге. Открыли мини-рынки и социальные магазины (в Нур Сити и Батыс-2). На них потратили 16 миллионов, теперь просят 46 миллионов. Для новых мини-рынков СПК требует 24 миллиона. Кроме прошения денег, СПК сообщил о своих расходах. В этом году они составили более 70 миллионов тенге. СПК просил 250 миллионов на развитие кооперации, но акимат им отказал.

Народные избранники полюбопытствовали, почему СПК «Актобе» тратил деньги, но с инвесторами не договорился и теперь снова просит средства.

- У нас каждый год приходит инвестор и уходит. Почему они уходили? – спросил депутат Дмитрий Довматенко.

- Сейчас мы договорились с голландцами, мы оформили три гектара и отдали им в субаренду. За это мы с голландцев ежеквартально получаем 300 тысяч тенге. Пока проект не начался, правильно говорите, - отвечает и.о.председателя СПК Актобе Ерлан Назаров.

- Уже много лет, СПК убыточное предприятие. Сколько средств в уставном капитале? Куда тратились эти деньги? И почему с молотка продаете служебный транспорт, комбайны? – спросила депутат Таттыгуль Талаева.

- В Уставном капитале 8 миллиард 340 миллионов. Мы продали служебный транспорт «Тойота Прадо», так как он был в нерабочем состоянии. А комбайн мы взяли от сельхозпроизводителя как залоговое имущество.

- Я, как предприниматель с 25-летним стажем, хочу сказать: если СПК с самого начала не был успешным проектом, и на него тратились государственные деньги, то зачем нужен СПК? Все равно функциональные обязанности СПК есть у управления предпринимательства, палаты «Атамекен». У нас масса проблем. Мы даже не платим деньги подрядчикам. Люди не могут получить деньги за паводок и вывоз зимнего снега, а мы тут тратим деньги. Все-таки рационально нужно использовать бюджетные деньги, - сказал депутат Асхат Айтжанов.

- Да, у нас были проблемы из-за того, что счета были арестованы. Были проблемы с выплатой зарплаты работникам. Но сейчас мы добились разблокировки счетов, поэтому СПК можно и нужно развивать, - вступился за Назарова экс-глава СПК Кайрат Бекенов.

Экс-глава СПК «Актобе» отметил, что с этого года будут реализовывать проекты, не требующих больших расходов. Например, придорожный сервис в окрестностях Актобе. В этом деле СПК дает земельные участки в субаренду. От своих проектов СПК ожидает прибыль к началу 2018 года, 30 % которой обещает перечислить в госбюджет.

Сколько и на что потратил СПК «Актобе» бюджетные деньги в 2016 году

Управление и развитие Индустриальной зоны – 34 млн.(тенге)

Реализация стабилизационного фонда и межрегиональной кооперации – 12 млн.

Открытие и работу 9 мини-рынков и 2 социальных магазинов – 16 млн.

На экспертизы проектов государственно-частного партнерства – 5 млн

На строительство домов, заводов по переработке твердых бытовых отходов и на придорожный сервис – 3,5 млн.