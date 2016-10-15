Облик Кейки батыра восстановят в Венгрии до конца года

13 октября Центральным государственным музеем (ЦГМ) РК при содействии посольства Республики Казахстан в Венгрии в Будапешт были доставлены останки черепа Кейки батыра, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ходе встречи в Музее естественных наук Венгрии директор ЦГМ Нурсан Алимбай передал генеральному директору Золтану Кочишу останки черепа для проведения анализа ДНК и восстановления облика Кейки батыра. Работами по реконструкции займётся руководитель антропологического отдела музея Агнеш Куштар.

Нурсан Алимбай отметил, что останки черепа предводителя повстанческой армии национального освободительного движения 1916 года Кейки батыра спустя 93 лет были возвращены на родину и восстановление его облика является важным историческим событием для всего Казахстана.

Золтан Кочиш поблагодарил казахстанскую сторону за оказанную честь и заверил, что венгерские специалисты проведут качественную работу с использованием современных технологий.

Необходимо отметить, что музею естественных наук Венгрии в этом году исполнилось 214 лет. В нем хранятся около 10 млн. экспонатов. При этом, антропологическим отделом музея проведены более 70 работ по лицевой реконструкции, в том числе и облика Абулхаир хана.

Венгерские антропологи планируют завершить работу по восстановлению облика Кейки батыра до декабря 2016 года.