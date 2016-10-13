Как в Актобе попадают в группировки радикалов

Представитель комитета по делам религии, анализируя ситуацию с радикалами в Актобе, сообщил «Диапазону», как приверженцы нетрадиционных религиозных течений вербуют "новеньких" в свои ряды.

По словам эксперта, радикалы разбились на группировки. В качестве примера он привел группировки Танатарова или Айтугана. Оба оказались в списке подозреваемых в теракте 5 июня в Актобе. Мырзаев описал, как в группировки радикалов попадают новые люди.

– Один из заключенных, с которым беседовал в колонии, рассказал историю, возможно свою. Заболела жена, нужны были деньги. Никто в долг не давал, через знакомых на него вышли люди, которые одолжили ему 40 тысяч тенге. Потом предложили вариант погашения долга. Вместе с ними продавать подержанные телефоны, купив их по дешевке. Даже дали стартовый капитал в 100 тысяч тенге. Потом через некоторое время ему стали давать аудиозаписи с лекциями. Вот так мужчину затянули в эту группировку. Они, в основном, не ходят в мечети и собираются у себя в квартирах, где читают проповеди и лекции. Группировки Танатарова или Айтугана такие же, - говорит руководитель управления религиоведческой экспертизы Балгабек Мырзаев

По его мнению, это один из способов вербовки в ряды радикалов – помощь социально уязвимым людям. Другой способ – воздействие на эмоции человека, пробуждение в нем чувства справедливости и жалости к тем, кто испытывает страдания.

– Радикалы рассказывают, что якобы в Сирии убивают мусульман, а их жен насилуют, - продолжает Мырзаев. - После этого они давят на эмоции: «Кто, если не мы, могут заступиться за мусульман! На том свете как вы будете смотреть в глаза мусульманам?». Воздействуя на эмоции людей, они пугают, что их ждет ад после смерти и внушают, что все земные радости временны, и что главные наслаждения ждут в раю, который нужно заслужить. Подобными убеждениями они затуманивают мозг безграмотным людям, которые нуждаются в духовном лидере, путеводителе. К сожалению, этим лидером становится радикал. При разговоре с ними чувствуется, что на них сильно повлияло учение Саида Бурятского, который когда-то приезжал в Актюбинский регион.