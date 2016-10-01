Акимат Актюбинской области не запрещал выступление группы Ninety one

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В ответ на обращение поклонниц казахстанской группы Ninety one в акимате Актюбинской области сообщили, что акимат не запрещал проведение концерта. За разъяснением данной ситуации просят обращаться к организаторам мероприятия, передает пресс-служба акимата Актюбинской области.

Акимат не вмешивается в деятельность частных компаний, занимающихся организацией концертов и владельцев залов, арендуемых для крупных концертов, а также не может регулировать договорные обязательства между ними. В случае проведения подобных крупных мероприятий акимат г. Актобе принимает все меры по обеспечению противопожарной безопасности, правопорядка, медицинского обслуживания.

Напомним, ранее представители казахстанской группы Ninety one объявили о том, что 30 сентября в Актобе будет проведен сольный концерт и даже начали реализацию билетов. Однако по причине того, что продюсерам группы не удалось договориться с представителями ДС «Коныс», где планировалось выступление группы, концерт был отменен.

«Договор между нами не был заключен. Во Дворце спорта ведутся ремонтные работы в связи с подготовкой к чемпионату мира. Администраторы в этом убедились лично. Это взаимоотношения администрации ДС «Коныс» и продюсеров. Акимат к этому не имеет никакого отношения», - сообщил предприниматель, владелец ДС «Коныс» Талгат Баймашев.

Кроме того, в конце сентября несколько десятков актюбинцев требовали отменить концерт эпатажной казахстанской группы Ninety One. Местным активистам не нравится вызывающий имидж вокалистов.