Актюбинцы требуют отменить концерт группы Ninety One

Несколько десятков молодых актюбинцев требуют отменить, запланированный в Актобе, концерт эпатажной казахстанской группы Ninety One. Местным активистам не нравится вызывающий имидж вокалистов.

Свои доводы молодежь изложила в интервью журналистам. Фрагменты разговора опубликованы на странице aktobe_zello в Instagram.

"Мы представители творческой интеллигенции Актобе, от имени молодежи хотим высказать свое мнение о группе Ninety One. Потому что скоро в нашем городе намечаются гастроли этой группы. Они носят гордое название 91 - это год принятия независимости нашей страны. Мы против этого. Нам не нужна эта группа, где вокалисты красят волосы, носят серьги в ушах. Мы против их выступлений на площадке нашего города, мы не считаем их народной группой. Никогда такого не было в истории и традициях казахского народа. Молодежь говорит, что не пустят их к выступлениям. Мы не хотим волнений. Поэтому хотелось бы заранее предупредить о возможном исходе данного мероприятия", - заявил один из собравшихся.

"Сейчас идет активная реализация билетов на концерт среди учащихся средних школ, колледжей и так далее. Мы прошлись по учреждениям, как могли объяснили. Мы категорически против их приезда, пусть к нам не приезжают. Мы за народные традиции, где мужчина остается мужчиной, а женщина - женщиной. Мужчина в нашем понятии не может красить волосы, одевать серьги. Мы чтим и уважаем традиции народа, мы все против их гастролей, нам и нашему городу это не нужно", - добавил молодой человек.

Ninety One - это казахстанская поп-группа, основанная в 2014 году. Первый сингл под названием "Айыптама" вышел 1 сентября 2015 года. В составе участников музыкального коллектива: 'ALEM' Батырхан Маликов, 'ZaQ' Дулат Мухаметкалиев, 'A.Z' Азамат Зенкаев, 'BALA' Данияр Кулумшин, 'ACE' Азамат Ашмакын.

Сами участники рассказали почему группа называется Ninety One:

"Смысл названия группы заключается в том что, "Ninety One" переводится с английского, как 91, а в 1991 году наш Казахстан получил свою независимость. Этим говорится, что музыка Ninety One, стиль и творчество абсолютно независимы и свободны".