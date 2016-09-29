Актюбинцы требуют отменить концерт группы Ninety One

Автор:
Актюбинцы требуют отменить концерт группы Ninety One

Несколько десятков молодых актюбинцев требуют отменить, запланированный в Актобе, концерт эпатажной казахстанской группы Ninety One. Местным активистам не нравится вызывающий имидж вокалистов.

Свои доводы молодежь изложила в интервью журналистам. Фрагменты разговора опубликованы на странице aktobe_zello в Instagram.

"Мы представители творческой интеллигенции Актобе, от имени молодежи хотим высказать свое мнение о группе Ninety One. Потому что скоро в нашем городе намечаются гастроли этой группы. Они носят гордое название 91 - это год принятия независимости нашей страны. Мы против этого. Нам не нужна эта группа, где вокалисты красят волосы, носят серьги в ушах. Мы против их выступлений на площадке нашего города, мы не считаем их народной группой. Никогда такого не было в истории и традициях казахского народа. Молодежь говорит, что не пустят их к выступлениям. Мы не хотим волнений. Поэтому хотелось бы заранее предупредить о возможном исходе данного мероприятия", - заявил один из собравшихся.

"Сейчас идет активная реализация билетов на концерт среди учащихся средних школ, колледжей и так далее. Мы прошлись по учреждениям, как могли объяснили. Мы категорически против их приезда, пусть к нам не приезжают. Мы за народные традиции, где мужчина остается мужчиной, а женщина - женщиной. Мужчина в нашем понятии не может красить волосы, одевать серьги. Мы чтим и уважаем традиции народа, мы все против их гастролей, нам и нашему городу это не нужно", - добавил молодой человек.

Ninety One - это казахстанская поп-группа, основанная в 2014 году. Первый сингл под названием "Айыптама" вышел 1 сентября 2015 года. В составе участников музыкального коллектива: 'ALEM' Батырхан Маликов, 'ZaQ' Дулат Мухаметкалиев, 'A.Z' Азамат Зенкаев, 'BALA' Данияр Кулумшин, 'ACE' Азамат Ашмакын.

Сами участники рассказали почему группа называется Ninety One:

"Смысл названия группы заключается в том что, "Ninety One" переводится с английского, как 91, а в 1991 году наш Казахстан получил свою независимость. Этим говорится, что музыка Ninety One, стиль и творчество абсолютно независимы и свободны".

Теги: , ,
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.09.2016, 20:13
  
Казахстанский рок-десант на русский Север
25.09.2016, 16:24
  
В Мехико десятки тысяч человек вышли на митинг против однополых браков 1
27.08.2016, 11:38
  
Арест гражданских активистов Бокаева и Аяна продлён ещё на месяц
23.08.2016, 19:34
  
Около сотни водителей автопарка протестовали против повышения плана 2
18.08.2016, 01:41
  
Около сотни водителей "Автопарка" протестуют против повышения плана 20
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Veles
Veles
Один из "главарей" творческой интеллигенции - Дастан Сулейменов, так вот он обычный тамада, то есть клоун на свадьбах.
 С каких пор тамада причислена к творческой интеллигенции?


После этой шумихи, решил посмотреть что за группа то такая - Ninety One.
И был приятно удивлен, в отличие от Кайрата Нуртаса(поющего на один мотив все песни), этих ребят можно слушать...  Ну а то что, они не формат,  это не показатель их сексуальной ориентации. Так что Сулейменов, как раз очень хорошо пропиарил Ninety One, поклонников станет еще больше.
Ответить
29.09.2016, 12:40
Последние новости раздела
Парламент РК принял поправки в соглашение о льготах для участников ВОВ
Казахстанский миллионер заявил, что счастье не в деньгах
Существуют ли различия между женским и мужским стилем вождения выяснили страховщики 22
«Нельзя скрывать информацию от населения при теракте» - Посол Франции в Казахстане
Предоставление справки с места работы родителей могут отменить в школах РК 1
Суд по иску Сапарбаева к блогеру о продаже земель китайцам идет в Астане 7
Работникам мечети Нур-Гасыр в Актобе выплатили долги по зарплате 1
Казахстанских школьников будут тестировать на употребление наркотиков 3
В РК назвали лучшие родильные дома и перинатальные центры 1
Что будет представлять собой ЕНТ в 2017 году