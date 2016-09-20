Акимат Актобе отказал правозащитнице в проведении митинга, сославшись на празднование Хобдинского района

Алима Абдирова. //Фото из архива "Диапазона"

Правозащитница Алима Абдирова снова подала заявки на проведение мирной акции, несмотря на то, что акимат отказал ей в третий раз. Абдирова с помощью митинга хочет поддержать активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна.

На прошлой неделе директор ОО «Ару ана» Алима Абдирова подала заявки на проведение мирной акции в защиту гражданского активиста Макса Бокаева и Талгата Аяна на 18 сентября в парке отдыха в селе Кенеса Нокина. Городской акимат отклонил заявку в связи с «несоответствием места» и предложил другие места, среди которых был парк первого президента.

- Я подала заявки, чтобы провести акцию в парке первого президента на 24 и 25 сентября, - рассказывает Алима Абдирова. – Но мне снова отказали. По первой заявке аким города Испанов и заместитель Кабыл ссылались, что 24 сентября с 6 до 7 вечера в парке первого президента будет праздничное мероприятие, посвященное дню Хобдинского района. По второй заявке сослались на то, что не указано время. Но так как городской акимат систематически отказывает в проведении мирной акции, ссылаясь на проведение мероприятий, я в своем запросе написала - «прошу вас определить время проведения мирной акции». Но они все равно отказали. Хотя по международным пактам не имеют права отказывать. И я не обязана просить разрешение, а просто должна уведомлять и ставить их в известность.

Сегодня, 20 сентября правозащитница подала 5 заявок на проведение мирной акции в парке первого президента на 30 сентября, а также 1,3,4 и 5 октября

- Я указала время с 8 до 9 вечера. Как мне сообщил человек из отдела культуры, никогда сельчане в вечернее время не участвовали в праздничных мероприятиях. И они сами недавно узнали, что их зовут в парк на день Хобдинского района, то есть спешно решили организовать праздничное мероприятие, чтобы занять парк, - говорит Алима Абдирова.

После этого правозащитница написала запрос акиму города предоставить график праздничных мероприятий в парке первого президента, на стадионе за дворцом «Коныс» и на площади перед Филармонией на период с 6 октября по 6 декабря.

- Если мне предоставят график мероприятий, я буду знать, какие дни свободны для проведения мирной акции, - объясняет Алима цель своего письма акиму.