Правозащитница подала заявки на проведение митинга в Актобе

27 апреля 2016 г. Митинг против передачи земель иностранцам в Актобе. //Фото из архива "Диапазона"

Руководитель НПО «Ару ана», правозащитница Алима Абдирова подала несколько заявок, чтобы провести мирную акцию в поддержку активистов Бокаева и Аяна, арестованных в Атырау. Акимат Актобе в заявке отказал в связи с «несоответствием места». Абдирова подала снова.

Как сообщает Алима Абдировав на своей странице в Facebook, она подала заявку на проведения мирной акции в поддержку гражданских активистов Бокаева и Аяна. Митинг планировался на 18 сентября. Местом проведения выбран парк отдыха в селе имени Кенеса Нокина,

По ее словам, акимат ей отказал, хотя по решению городского маслихата от ноября 2012 года, этот парк входит в число мест, определённых для проведения мирных акции.

В горакимате корреспонденту «Диапазона» подтвердили обращение Абдировой и объяснили причину отказа.

- Да, она обращалась к нам с запросом о проведении митинга в поддержку активистов Аяна и Бокаева по земельному вопросу. Мы ей дали отказ, поскольку указанное ею место не соответствует проведению пикетов и собраний, - комментирует заместитель акима Актобе Мадьяр Кабыл и добавляет. - Вчера я прочитал на сайте «Радио Азаттык», что нами был просрочен ответ на ее заявку от 15 мая (заявка на проведение митинга в Актобе на 26 мая – Б.А.). На самом деле ответ ей был подготовлен и выслан своевременно. И поскольку в указанное время гражданка Абдирова не явилась, мы выслали ответ на ее адрес по месту жительства.

По словам Кабыла, решением маслихата Актобе от 8 апреля 2016 г, местом проведения мирных собраний определены 5 мест: сквер по улице Карасай батыра, где находится памятник Алиби Джангильдина, парк имени первого президента РК, парк «Авиатор», площадь перед областной филармонией им.Г.Жубановой и стадион за дворцом «Коныс».

В связи с этим, 14 сентября Алима подала еще две заявки на проведение митинга в поддержку Макса Бокаева и Талгата Аяна на 25 и 26 сентября 2016 года в парке первого президента.

- Да, заявка поступила, это ее право. Сейчас рассматриваем заявку, - ответил замакима Мадьяр Кабыл.

Также Мадьяр Кабыл сообщил, что к этому дню других заявок на проведение мирных акции в Актобе в городской акимат не поступило.

Напомним, Макс Бокаев и Талгат Аян были арестованы после митинга по земельной реформе в Атырау, состоявшегося 24 апреля. Их обвиняют в разжигании розни и организации незаконной демонстрации. После Атырау митинг против передачи земель иностранцам прошел в Актобе 27 апреля.